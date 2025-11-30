ЕГЭ в 2026 году: что изменится, 5 главных новшеств, о которых надо знать

Ученики 11-х классов перед началом ЕГЭ по литературе и истории в средней школе № 54 в Новосибирске

ЕГЭ в 2026 году: что изменится, 5 главных новшеств, о которых надо знать

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году претерпит ряд изменений. Некоторые коррективы удивят школьников и их родителей. Трансформация ожидает не только содержание заданий, но и форму проведения тестирования. Что кардинально поменяется в порядке сдачи ЕГЭ, к чему следует быть готовым — в материале NEWS.ru.

Как поменяется подход к ЕГЭ в 2026 году

Ключевое изменение в ЕГЭ-2026 коснется не структуры и содержания заданий, а общего подхода к госэкзамену. В частности, проекты контрольно-измерительных материалов (КИМ) решили привести в полное соответствие со школьной программой. Как заявили в Рособрнадзоре, данные изменения направлены на то, чтобы выпускники демонстрировали знания, полученные за все годы обучения.

«В спецификации КИМ ко всем учебным предметам на ЕГЭ добавили отдельный пункт. В нем будут содержаться ссылки на разделы школьной программы, которые нужно использовать для решения конкретного задания, а также указаны классы, в которых изучался данный материал», — пояснила NEWS.ru педагог Виктория Казакова.

О необходимости установления такого соответствия давно говорят и учителя, и школьники, отметил в беседе с NEWS.ru автор Telegram-канала «Наука и университеты» доктор технических наук, профессор Евгений Белый. По его словам, теперь в контрольно-измерительных материалах к единому госэкзамену не должно появляться тем, которые не изучались в школе.

Белый обратил внимание еще на одну важную особенность ЕГЭ-2026 — возможность выбирать между историей и обществознанием. В 2027 году такого выбора уже не будет: история полностью заменит обществознание.

«И еще одно новшество, которое, на мой взгляд, весьма полезно: со следующего года сдача ЕГЭ всегда будет начинаться не раньше 1 июня. Так что у ребят будет время после окончания учебного года спокойно готовиться к экзаменам», — заключил собеседник NEWS.ru.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что изменится в ЕГЭ по русскому языку в 2026 году

Весной вышло распоряжение правительства, расширяющее список словарей и справочников, на которые опираются составители ЕГЭ. Теперь при подготовке заданий для выпускников эксперты смогут использовать самые современные пособия.

Кроме того, изменятся критерии оценки сочинения. Минимальный объем работы по новым правилам составит 150 слов. Если их окажется меньше, то школьник получит ноль баллов за это задание. Ранее, если ученик писал сочинение объемом менее 150 слов, применялся отдельный подход при оценивании. Таким образом, школьник мог рассчитывать хотя бы на какой-то балл. Сейчас требования ужесточили.

Однако есть и хорошие новости: смягчили требования к логическим ошибкам в сочинении, сообщила NEWS.ru педагог Виктория Казакова. «Согласно изменениям, можно получить один балл из двух предполагаемых, даже если вы сделали две логические ошибки», — пояснила она.

Как изменится ЕГЭ по литературе в 2026 году

Как ожидается, с 2026 года инструкции к заданиям по литературе станут более понятными: в них внесли пошаговые рекомендации. Такие изменения должны привести к снижению субъективности при проверке письменных работ, поделилась мнением с NEWS.ru педагог Людмила Кулакова.

В 2026 году изменения коснутся и первичных баллов, которые можно получить за ЕГЭ по литературе: он увеличится с 48 до 50. Как пояснил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев, эти нововведения важны больше для проверяющих. Впрочем, экзаменуемым тоже полезно знать, как изменятся критерии оценки их работ, считает парламентарий.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что изменится в ЕГЭ по информатике в 2026 году

Ключевая новость — ЕГЭ по информатике адаптируют под отечественное программное обеспечение. Как рассказал NEWS.ru эксперт в сфере информационной безопасности Арсений Измайлов, из-за перехода на открытые и импортозамещенные программные продукты на экзамене в 2026 году сократится число форматов файлов, необходимых для выполнения разных заданий.

Других радикальных изменений в ЕГЭ по информатике не ожидается.

Могут ли отменить ЕГЭ в 2026 году

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обратился к избирателям с вопросом о возможности использования среднего балла школьного аттестата в качестве критерия при поступлении в вузы. Вопрос о целесообразности нововведения спикер нижней палаты парламента задал россиянам в своем Telegram-канале, отметив, что добросовестно учащихся школьников необходимо поощрять.

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин ранее предлагал оставить ЕГЭ как форму экзамена для выпускников из регионов, которые хотят поступить в столичные вузы, и «не мучить всех остальных». По его словам, ЕГЭ — это формальная проверка знаний выпускников, которая меньше всего подходит для гуманитарных дисциплин.

Также сообщалось о законопроекте, который размещен в электронной базе Госдумы. В нем, в частности, предлагается оставить для обязательной сдачи после девятого класса лишь два предмета — русский язык и математику. Сейчас, чтобы поступить в 10–11-й классы, кроме них, нужно обязательно сдать еще два экзамена по выбору.

В 2026 году отменять ЕГЭ не планируется, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Руководитель ведомства сравнил отечественный экзамен с аналогичными в других странах. По его мнению, на сегодняшний день существующая модель является одной из самых объективных и содержательных.

Читайте также:

ЕГЭ все? Чем заменят тесты, по каким предметам, дополнительные баллы, сроки

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Школьники уже «егэнутые»: когда в РФ отменят госэкзамен, какие альтернативы