В России изменят подходы к составлению заданий ЕГЭ Рособрнадзор: ЕГЭ начнут строго привязывать к школьной программе с 2026 года

В России начата масштабная трансформация системы единого государственного экзамена, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Рособрнадзор. С 2026 года содержание экзаменационных заданий будет строго соответствовать федеральной школьной программе.

Основное изменение в ЕГЭ-2026 будет заключаться в том, что содержание заданий на экзамене должно полностью соответствовать школьной программе. Это поможет выпускникам продемонстрировать знания, полученные за весь период обучения, подчеркнули в Рособрнадзоре.

Для каждого экзаменационного задания теперь будут указаны конкретные пункты программы и классы, в которых изучался соответствующий материал. Данная мера призвана сделать процедуру экзамена более прозрачной и понятной для всех участников образовательного процесса.

В экзамен по русскому языку будут добавлены нормативные словари в качестве официального источника для справочной информации. Это упростит процедуру апелляции и защиты своих результатов для выпускников. Главная задача реформы образования, по мнению Рособрнадзора, заключается в том, что ЕГЭ должен проверять знания, полученные на уроках, а не за пределами класса.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в российских школах ожидается ряд изменений, которые коснутся учебной нагрузки, дисциплины и организации итоговой аттестации. Так, в некоторых учреждениях в пилотном режиме введут оценку за поведение.