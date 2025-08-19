Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025

Львова-Белова объвила о нововведениях в школах с 1 сентября

Львова-Белова: в некоторых школах России с 1 сентября введут оценку за поведение

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

С 1 сентября в российских школах ожидается ряд изменений, которые коснутся учебной нагрузки, дисциплины и организации итоговой аттестации, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. В частности, в некоторых учреждениях в пилотном режиме введут оценку за поведение.

В некоторых школах в пилотном режиме введут оценки за поведение, — объявила омбудсмен.

Кроме того, объем контрольных работ будет строго регламентирован и не превысит 10% времени по предмету. Тем временем учеников 5-7 классов ждет нововведение: вместо обществознания они начнут изучать краеведческий курс «История нашего края».

Одним из самых обсуждаемых новшеств станет допуск родителей в пункты сдачи ЕГЭ. Как отмечено в официальном сообщении, это позволит им «контролировать соблюдение комфортных условий для экзаменуемых и защищать права выпускников».

Кроме того, в образовательных учреждениях начнет действовать новый порядок оказания медпомощи. Согласно новым правилам, в школах введут должность медсестры-специалиста и модернизируют оборудования медицинских кабинетов.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что отменить домашние задания в школах не получится, так как для этого нужно изменить систему образования в стране. По его словам, нужно работать над тем, чтобы облегчить нагрузку на детей.

школы
дети
ученики
школьники
изменения
нововведения
Мария Львова-Белова
Россия
