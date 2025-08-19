Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 13:04

Онищенко объяснил, почему невозможно отменить домашние задания в школах

Онищенко: для отмены домашних заданий нужно изменить систему образования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отменить домашние задания в школах не получится, так как для этого нужно изменить систему образования в стране, заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, которые приводит ТАСС, нужно работать над тем, чтобы облегчить нагрузку на детей.

Отменить домашнее задание не получится, потому что надо принцип образования изменить, — сказал Онищенко.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказал мнение, что через несколько лет традиционное домашнее задание для школьников станет анахронизмом. По его прогнозу, образовательный процесс постепенно перейдет в онлайн-формат, а домашняя работа будет заменена цифровыми заданиями, адаптированными под каждого ученика.

В свою очередь Минпросвещения определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый класс. Согласно новому порядку, в первом классе норма составит от 620 до 653 часов.

Во втором, третьем и четвертом классах — от 782 до 884 часов. В пятом — от 986 до 1088 часов, в шестом — от 1020 до 1122 часов, в седьмом — от 1088 до 1190 часов, в восьмом и девятом — от 1122 до 1224 часов, подчеркивается в материале.

