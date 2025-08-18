Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 07:49

Минпросвещения утвердило годовую учебную нагрузку на детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минпросвещения определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый класс, передает РИА Новости. Согласно новому порядку, в первом классе норма составит от 620 до 653 часов.

Во втором, третьем и четвертом классах — от 782 до 884 часов. В пятом — от 986 до 1088 часов, в шестом — от 1020 до 1122 часов, в седьмом — от 1088 до 1190 часов, в восьмом и девятом — от 1122 до 1224 часов, подчеркивается в материале.

Кроме того, количество учебных периодов насчитает в первом полугодии не более восьми учебных недель. Во втором полугодии — не более десяти для первых классов и не более 11 для остальных классов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказал мнение, что через несколько лет традиционное домашнее задание для школьников станет анахронизмом. По его прогнозу, образовательный процесс постепенно перейдет в онлайн-формат, а домашняя работа будет заменена цифровыми заданиями, адаптированными под каждого ученика.

Тем временем депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» готовят законопроект, который даст школьникам право бесплатно пользоваться городским пассажирским транспортом. Исключением станут такси и маршрутные такси. Авторами инициативы выступили лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев.

Минпросвещения
школьники
дети
уроки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько россиян вступили в программу долгосрочных сбережений
Проблемы ВСУ обернулись кровавым хаосом при участии наемников
Пашинян извинился за пост с оскорблениями в адрес священников
Захарова уличила Европу в подталкивании Украины к конфликту
Россиянам объяснили, как отличить реальный вызов на допрос от фейка
Обычный рейс в российском регионе едва не закончился катастрофой
Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с Трампом
«Не считаясь с потерями»: ВСУ пытаются выполнить приказ Сырского под Сумами
10 советских фильмов, которые не стареют
На Западе раскрыли, почему Зеленскому придется принять сделку по Украине
Составлен список регионов с самыми высокими зарплатами
Лаваш с творогом — быстрая закуска для худеющих: 5 минут и меньше 150 ккал
Немецкая EVZ пополнила список нежелательных организаций
Жесткое задержание планировавших теракт на Крымском мосту попало на видео
Возросло число погибших при ЧП в Рязанской области
Мать и детей не могут предать земле после страшной трагедии
Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски
«Я как дома»: украинский боец ММА захотел выступать под российским флагом
Поддельные штрафы ГИБДД: как пытаются обмануть водителей, что проверять
ВСУ начали отходить из Красноармейска: новости СВО на утро 18 августа
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Готовим лечо с морковью по-болгарски — очень вкусная заготовка на зиму
Общество

Готовим лечо с морковью по-болгарски — очень вкусная заготовка на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.