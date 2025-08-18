Минпросвещения утвердило годовую учебную нагрузку на детей

Минпросвещения определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый класс, передает РИА Новости. Согласно новому порядку, в первом классе норма составит от 620 до 653 часов.

Во втором, третьем и четвертом классах — от 782 до 884 часов. В пятом — от 986 до 1088 часов, в шестом — от 1020 до 1122 часов, в седьмом — от 1088 до 1190 часов, в восьмом и девятом — от 1122 до 1224 часов, подчеркивается в материале.

Кроме того, количество учебных периодов насчитает в первом полугодии не более восьми учебных недель. Во втором полугодии — не более десяти для первых классов и не более 11 для остальных классов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказал мнение, что через несколько лет традиционное домашнее задание для школьников станет анахронизмом. По его прогнозу, образовательный процесс постепенно перейдет в онлайн-формат, а домашняя работа будет заменена цифровыми заданиями, адаптированными под каждого ученика.

Тем временем депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» готовят законопроект, который даст школьникам право бесплатно пользоваться городским пассажирским транспортом. Исключением станут такси и маршрутные такси. Авторами инициативы выступили лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев.