18 августа 2025 в 03:48

Школьникам могут сделать бесплатным проезд в общественном транспорте

В Госдуму внесут законопроект законопроект о бесплатном проезде для учащихся

Школьники перед началом проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ)

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» готовят законопроект, который даст школьникам право бесплатно пользоваться городским пассажирским транспортом, передает РИА Новости. Исключением станут такси и маршрутные такси.

Авторами инициативы выступили лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов, а также первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев. Законопроект будет внесен в Госдуму в понедельник.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается не облагать налогом на имущество купленное в ипотеку жилье, передает РИА Новости. В материале указано, что мера подразумевает ситуации, когда недвижимость не используется в предпринимательской деятельности и является единственным в собственности налогоплательщика.

Также в Государственной думе предложили компенсировать работающим пенсионерам пропущенные индексации пенсий. Глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов считает, что механизм компенсации способен уменьшить разрыв между выплатами неработающих и работающих пенсионеров. Парламентарий предложил рассмотреть поэтапную доплату при выходе на пенсию, которая будет зависеть от числа отработанных лет после последнего перерасчета.

