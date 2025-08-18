Раскрыты подробности падения статуи кота на ребенка в парке Саратова

В саратовском парке обрушилась деревянная статуя кота, которая травмировала ребенка, сообщил Telegram-канал Mash. Монумент оказался гнилым внутри и, вероятно, не обработанной защитными средствами.

По словам очевидцев, трагедия произошла во время празднования 90-летия Горпарка, когда родители могли фотографировать девочку возле фигуры. Вес статуи превышал 140 килограммов, от удара по голове ребенок погиб на месте. Это уже не первый подобный случай: два года назад в парке во время празднования 9 Мая на ребенка упало дерево.

Администрация парка недавно сменилась — с 90-х территорией управлял частник, и жители отмечают, что уход за парком оставлял желать лучшего. После этой трагедии ситуация вызывает тревогу и требует немедленного внимания к безопасности в общественных местах.

Ранее трехлетний ребенок погиб после падения в выгребную яму в селе Поселье в Бурятии. Он пришел в гости к родственникам, проживающим по соседству, и играл там с подругой. Дети открыли деревянную крышку отстойника, и мальчик провалился внутрь. Взрослые подоспели почти сразу, попытались оказать первую помощь, однако привести его в чувство не удалось. В больнице врачи боролись за жизнь ребенка еще три дня, но спасти его не смогли.