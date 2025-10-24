Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 04:20

Назван самый важный месяц для подготовки к ЕГЭ

Преподаватель Шнайдер: октябрь является ключевым месяцем в подготовке к ЕГЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Октябрь представляет собой ключевой период в процессе подготовки к ЕГЭ, заявила NEWS.ru преподаватель онлайн-школы Юлия Шнайдер. В это время, по ее словам, можно спокойно и без спешки разработать учебный план на весь год.

К октябрю — началу ноября у выпускников складываются условия для осмысленной, а не хаотичной подготовки к ЕГЭ. Это момент, когда уже сформирован учебный ритм, доступны актуальные материалы. К середине октября одиннадцатиклассники входят в режим: понятны требования школы, график и нагрузка. Это позволяет трезво оценить стартовый уровень по каждому предмету и зафиксировать «зоны роста», вместо того чтобы равномерно «мазать» время по всем темам, — отметила Шнайдер.

Она порекомендовала в октябре составить план подготовки к ЕГЭ: определить, сколько часов в неделю стоит уделять каждому предмету, выделить темы, требующие более глубокого изучения, и запланировать написание пробных тестов. Также, по ее словам, следует закрепить расписание на четыре — шесть недель, установив контрольные точки и корректируя план по результатам.

К этому времени доступны учебные пособия и онлайн-ресурсы для системной работы. Важно следить за обновлениями ФИПИ: демоверсии, спецификации и методические комментарии задают формат заданий и критерии оценивания — готовиться нужно именно «под них». Школы и курсы проводят тренировочные работы; это шанс привыкнуть к структуре КИМ, времени и бланкам. Ценность пробника не в балле, а в разборе: выявить типичные ошибки, скорректировать темы и увеличить долю практики на «провальные» блоки, — добавила Шнайдер.

Она подчеркнула, что октябрь оставляет достаточно времени до экзаменов, чтобы не торопиться. Она посоветовала чередовать теорию и практику, закреплять решения, нарабатывать устойчивые навыки, а не «зубрить под дедлайн». Шнайдер заключила, что осенью меньше усталости и выгорания, поэтому данный период следует использовать для регулярной рутины.

Ранее Министерство науки и высшего образования России утвердило минимальные баллы для поступления в вузы, находящиеся в его ведении, на 2026/2027 учебный год. Отмечается, что минимальный проходной балл по русскому языку составит 40 баллов.

