Вассерман высказался об отмене ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение Депутат Вассерман не увидел необходимости в отмене ЕГЭ и 12-летнем обучении

Необходимость отмены ЕГЭ и ввода 12-летнего школьного обучения в настоящее время отсутствует, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с Lenta.ru. По словам депутата, потребность в таких изменениях уменьшается благодаря положительным преобразованиям в российской образовательной системе. Вассерман отметил, что в настоящее время происходит переориентация образования на формирование целостного мировоззрения.

Желание увеличить срок обучения и желание отменить ЕГЭ — последствие того, что на протяжении уже примерно полувека на Западе продвигается идея не просто отказа от формирования целостной картины мира, а прямого разрушения этой картины. Соответственно, образование требует больше сил и дает все меньше результатов. Лет 30 назад это докатилось и до нас. Но у нас более-менее вовремя спохватились, — указал парламентарий.

Ранее депутат Нина Останина в комментарии для NEWS.ru говорила, что ведение 12-летнего школьного обучения не способно решить проблему дефицита педагогических кадров в России. Она выразила мнение, что дискуссия о продлении срока обучения является преждевременной.

До этого стало известно, что российские высшие учебные заведения рассматривают возможность установления ограничений для абитуриентов — победителей олимпиад. Проблема связана с неравномерным распределением таких абитуриентов и их концентрацией в ведущих столичных вузах. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий сообщил, что на некоторых факультетах олимпиадники занимают значительную часть бюджетных мест.