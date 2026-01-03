«Диверсии и убийства»: в Госдуме оценили кадровые решения Зеленского Депутат Белик: кадровые решения Зеленского говорят о стремлении к эскалации

Кадровые решения президента Украины Владимира Зеленского говорят о стремлении к эскалации, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, которые передает RT, новый глава офиса президента Кирилл Буданов — преступник и террорист и будет проводить «соответствующую политику».

Буданов — преступник и террорист, и проводимая им политика на новом посту будет соответствующей. Многочисленные диверсии, теракты, убийства на российской территории осуществлялись при его непосредственном кураторстве. Это назначение, как и все другие, — свидетельство агрессивной линии, которой придерживается Киев, — объяснил он.

Белик отметил, что Зеленский, положение которого становится нестабильным, пытается укрепить свое окружение представителями силовых структур. Парламентарий пояснил, что Зеленский рассчитывает на их поддержку в критической ситуации, вследствие чего регулярно проводит чистки кадров и осуществляет перестановки.

О предложении Зеленского в адрес Буданова стало известно 2 января. Президент Украины объяснил его необходимостью «усилить фокус на вопросах безопасности». Позже сообщалось, что Буданов принял предложение.