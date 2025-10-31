Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 14:58

В ГД ответили, почему срок обучения в школах не увеличат в ближайшее время

Депутат Останина: 12-летнее образование не решит проблему нехватки учителей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Введение 12-летнего школьного образования не является решением проблемы нехватки педагогических кадров в стране, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. По ее мнению, преждевременно обсуждать увеличение срока обучения, о котором ранее говорил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, так как по этому вопросу нет консенсуса ни среди родителей, ни среди учителей.

Заместитель секретаря Общественной палаты — не министр просвещения и не родительское сообщество. У ОП нет права законодательной инициативы. Еще нет сформированной позиции на тему введения 12-летнего обучения. Родительское и педагогическое сообщества не единодушны в этом вопросе. Если учитывать нехватку педагогов в РФ, то мне любопытно, как секретарь ОП предлагает наполнить наши образовательные организации учителями, если сейчас, при 11-летке, у нас их не достает. И пока эти проблемы решены не будут, 12-летнее образование вводить нельзя, — высказалась Останина.

По словам депутата, изначально необходимо добиться, чтобы текущее 11-летнее образование было по-настоящему эффективным и полноценным. Она добавила, что следует провести ревизию текущей школьной программы, убрав из нее лишнее.

Давайте, [прежде чем вводить 12-летнее обучение], сначала все-таки добьемся того, чтобы наше образование стало качественным, а потом уже будем думать, увеличивать его по количеству лет или нет. Понимаете, количество никогда не решает проблему качества. Так что надо подумать, насколько существующие школьные программы соответствуют тому, что нужно детям. Я все больше убеждаюсь в том, что очень много излишеств, а чего-то у нас не достает, — подытожила Останина.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что переход на 12-летнее обучение в школах не спровоцирует выгорание или стресс у учащихся, если власти грамотно представят все преимущества нововведения, а взрослые отнесутся к нему без негатива. По ее словам, ключевую роль в адаптации детей играет то, как именно старшее поколение преподнесет этот процесс.

школьники
образование
Россия
инициативы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арабская страна выразила готовность провести переговоры с Израилем
Медбрат из психиатрического отделения насиловал 17-летнюю пациентку
Детей спустили с горящей мансарды в российском городе
Стала известна причина переноса саммита Путина и Трампа в Будапеште
В России заявили о переводе НКО на проектные «рельсы»
Украина второй месяц не выплачивает зарплаты мобилизованным
Стало известно, сколько россиян довольны своей зарплатой
Путин устроил перестановку в Совбезе
Названа причина запрета на проезд электрокаров по Крымскому мосту
Дибров ответил, разрешит ли экс-супруге использовать его фамилию
Коц объяснил, почему в США не будет ядерных испытаний
Деми Мур заметили в компании бывшего мужа Анджелины Джоли
Аксенов запретил еще двум видам транспорта проезд по Крымскому мосту
В МГУ разгорелся скандал с исследованием реальности великанов
Стало известно, что грозит банкам за внезапное изменение условий кредита
Подруга Усольцевых раскрыла свою версию пропажи семьи в тайге
Россиянам рассказали, какую проблему помогла решить грантовая поддержка
Предприниматель оценила востребованность прямых рейсов в Японию
Mash узнал, сколько Лепсу нужно алкоголя перед концертом
В ГД ответили, почему срок обучения в школах не увеличат в ближайшее время
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября
Россия

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.