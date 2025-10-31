В ГД ответили, почему срок обучения в школах не увеличат в ближайшее время Депутат Останина: 12-летнее образование не решит проблему нехватки учителей

Введение 12-летнего школьного образования не является решением проблемы нехватки педагогических кадров в стране, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. По ее мнению, преждевременно обсуждать увеличение срока обучения, о котором ранее говорил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, так как по этому вопросу нет консенсуса ни среди родителей, ни среди учителей.

Заместитель секретаря Общественной палаты — не министр просвещения и не родительское сообщество. У ОП нет права законодательной инициативы. Еще нет сформированной позиции на тему введения 12-летнего обучения. Родительское и педагогическое сообщества не единодушны в этом вопросе. Если учитывать нехватку педагогов в РФ, то мне любопытно, как секретарь ОП предлагает наполнить наши образовательные организации учителями, если сейчас, при 11-летке, у нас их не достает. И пока эти проблемы решены не будут, 12-летнее образование вводить нельзя, — высказалась Останина.

По словам депутата, изначально необходимо добиться, чтобы текущее 11-летнее образование было по-настоящему эффективным и полноценным. Она добавила, что следует провести ревизию текущей школьной программы, убрав из нее лишнее.

Давайте, [прежде чем вводить 12-летнее обучение], сначала все-таки добьемся того, чтобы наше образование стало качественным, а потом уже будем думать, увеличивать его по количеству лет или нет. Понимаете, количество никогда не решает проблему качества. Так что надо подумать, насколько существующие школьные программы соответствуют тому, что нужно детям. Я все больше убеждаюсь в том, что очень много излишеств, а чего-то у нас не достает, — подытожила Останина.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что переход на 12-летнее обучение в школах не спровоцирует выгорание или стресс у учащихся, если власти грамотно представят все преимущества нововведения, а взрослые отнесутся к нему без негатива. По ее словам, ключевую роль в адаптации детей играет то, как именно старшее поколение преподнесет этот процесс.