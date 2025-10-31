Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 13:58

Психолог раскрыла секрет безболезненного перехода на 12-летнее обучение

Психолог Панфилова: 12-летнее обучение не приведет к выгоранию школьников

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Переход на 12-летнее обучение в школах не спровоцирует выгорание или стресс у учащихся, если власти грамотно представят все преимущества нововведения, а взрослые отнесутся к нему без негатива, заявила NEWS.ru семейный психолог Наталья Панфилова. По ее словам, ключевую роль в адаптации детей играет то, как именно старшее поколение преподнесет этот процесс.

Переход на 12-летнее обучение не приведет к выгоранию школьников или стрессу, если власти перечислят все плюсы нововведения, а взрослые не станут воспринимать это в штыки. Напомню, что раньше мы учились 10 лет, а потом добавили 11-й класс, и все как-то это пережили. В принципе, стабильность восприятия ребенка зависит от того, как это организовано взрослыми. Представьте себе родителей, которые говорят: «Ой, пойдем в зоопарк, только неизвестно, какая погода будет. Если погода будет плохая, это будет ужас и кошмар». Ребенок сразу начнет стрессовать и заранее ожидать, какая там будет плохая погода, — пояснила Панфилова.

Она добавила, что при грамотном и спокойном подходе дети могут даже не заметить изменений. По словам психолога, основная цель такой реформы — разгрузить школьников.

Если переход на 12-летнее обучение будет хорошо организован взрослыми, то дети этого даже не заметят. Поэтому нужно объяснять, что идея прорабатывается, чтобы разгрузить детей, которые и так уже перегружены. Информации много, и надо как-то ее вовремя усваивать, чтобы в институт они шли более подготовленными, а также более зрелыми, — резюмировала Панфилова.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что Россия готова к введению 12-летнего обучения в школах. Он выразил уверенность, что принятие такой инициативы — вопрос времени.

Россия
школьники
родители
психологи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медбрат из психиатрического отделения насиловал 17-летнюю пациентку
Детей спустили с горящей мансарды в российском городе
Стала известна причина переноса саммита Путина и Трампа в Будапеште
В России заявили о переводе НКО на проектные «рельсы»
Украина второй месяц не выплачивает зарплаты мобилизованным
Стало известно, сколько россиян довольны своей зарплатой
Путин устроил перестановку в Совбезе
Названа причина запрета на проезд электрокаров по Крымскому мосту
Дибров ответил, разрешит ли экс-супруге использовать его фамилию
Коц объяснил, почему в США не будет ядерных испытаний
Деми Мур заметили в компании бывшего мужа Анджелины Джоли
Аксенов запретил еще двум видам транспорта проезд по Крымскому мосту
В МГУ разгорелся скандал с исследованием реальности великанов
Стало известно, что грозит банкам за внезапное изменение условий кредита
Подруга Усольцевых раскрыла свою версию пропажи семьи в тайге
Россиянам рассказали, какую проблему помогла решить грантовая поддержка
Предприниматель оценила востребованность прямых рейсов в Японию
Mash узнал, сколько Лепсу нужно алкоголя перед концертом
В ГД ответили, почему срок обучения в школах не увеличат в ближайшее время
Адвокат оценил шансы Шабутдинова выйти по УДО
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября
Россия

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.