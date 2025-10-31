Психолог раскрыла секрет безболезненного перехода на 12-летнее обучение

Переход на 12-летнее обучение в школах не спровоцирует выгорание или стресс у учащихся, если власти грамотно представят все преимущества нововведения, а взрослые отнесутся к нему без негатива, заявила NEWS.ru семейный психолог Наталья Панфилова. По ее словам, ключевую роль в адаптации детей играет то, как именно старшее поколение преподнесет этот процесс.

Переход на 12-летнее обучение не приведет к выгоранию школьников или стрессу, если власти перечислят все плюсы нововведения, а взрослые не станут воспринимать это в штыки. Напомню, что раньше мы учились 10 лет, а потом добавили 11-й класс, и все как-то это пережили. В принципе, стабильность восприятия ребенка зависит от того, как это организовано взрослыми. Представьте себе родителей, которые говорят: «Ой, пойдем в зоопарк, только неизвестно, какая погода будет. Если погода будет плохая, это будет ужас и кошмар». Ребенок сразу начнет стрессовать и заранее ожидать, какая там будет плохая погода, — пояснила Панфилова.

Она добавила, что при грамотном и спокойном подходе дети могут даже не заметить изменений. По словам психолога, основная цель такой реформы — разгрузить школьников.

Если переход на 12-летнее обучение будет хорошо организован взрослыми, то дети этого даже не заметят. Поэтому нужно объяснять, что идея прорабатывается, чтобы разгрузить детей, которые и так уже перегружены. Информации много, и надо как-то ее вовремя усваивать, чтобы в институт они шли более подготовленными, а также более зрелыми, — резюмировала Панфилова.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что Россия готова к введению 12-летнего обучения в школах. Он выразил уверенность, что принятие такой инициативы — вопрос времени.