В России могут ввести 12-летнее школьное обучение ОП РФ: Россия готова к введению 12-летнего обучения в школах

Россия готова к введению 12-летнего обучения в школах, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он выразил уверенность, что принятие такой инициативы — вопрос времени.

Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь времени — я убежден, что мы к этому придем, и важно обсудить эту идею без паники, — сказал Гриб.

Замсекретаря ОП отметил, что 12-летнее школьное образование существует во многих развитых странах. Он добавил, что такая система уже фактически реализуется в России: последний год обучения в дошкольных учреждениях представляет собой подготовку к школе. Гриб подчеркнул, что не у всех семей есть возможность отдать ребенка в детский сад, поэтому начало школьного обучения с шести лет может помочь в решении проблемы.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов заявил, что сейчас нет необходимости в увеличении срока обучения школьников — система образования выстроена достаточно слаженно. Он предложил сперва комплексно проанализировать нагрузку на обучающихся.