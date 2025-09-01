В Госдуме объяснили, как дети воспринимают ЕГЭ Депутат ГД Кузнецов назвал ЕГЭ стрессом для детей и призвал изменить экзамен

Депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов в интервью NEWS.ru выразил мнение, что система ЕГЭ требует кардинального пересмотра в России. В текущем формате школьники воспринимают госэкзамен как огромный стресс, считает парламентарий.

Вопрос ЕГЭ требует переосмысления: многие дети воспринимают его как стресс. Полагаю, следует подумать над более мягкими, но объективными формами итоговой аттестации, — выразил мнение собеседник, который является также отцом троих сыновей школьного возраста.

Кроме того, система образования чрезмерно перегружает детей домашними заданиями, полагает собеседник. Он призвал глав сферы российского образования подумать, каким образом можно «разгрузить» детей и сделать систему более гибкой.

Иногда ребенку трудно справляться с большим количеством уроков. Мы в семье составляли вместе расписание, разбивали задания на небольшие блоки, чтобы не возникало перегрузки. Главное — настроить ребенка психологически, чтобы школа ассоциировалась не с тяжелой обязанностью, а с чем-то интересным, — считает парламентарий.

