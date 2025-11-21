В Рособрнадзоре рассказали, в каком случае могут отменить ЕГЭ Глава Рособрнадзора: ЕГЭ могут отменить при появлении достойной альтернативы

ЕГЭ в России могут отменить при появлении достойной альтернативы, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время замены такому формату нет. Он добавил, что экзамен сохранят за счет его совершенствования.

Я всегда говорю: отменят [ЕГЭ], если предложат что-то взамен. Взамен предложить пока никто ничего не может, — сказал Музаев.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что необходимость отмены ЕГЭ и ввода 12-летнего школьного обучения в настоящее время отсутствует. Он считает, что потребность в таких изменениях уменьшается благодаря положительным преобразованиям в российской образовательной системе.

До этого ректор МГИМО Анатолий Торкунов выразил мнение, что отменять ЕГЭ не следует, поскольку это эффективный и универсальный инструмент оценки знаний школьников. Он отметил, что экзамен носит объективный характер. Ректор также обратил внимание на то, что сейчас многим вузам предоставлено право вводить дополнительные вступительные испытания, если они считают это необходимым.