Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Правильная тушёная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо. Это тот самый рецепт тушёной картошки, где бульон получается прозрачным, мясо — мягким, а вкус — глубоким и насыщенным. Секрет прост: техника обжарки и только кипящая вода. Такой вариант всегда удаётся и напоминает домашнюю деревенскую кухню.

Берём: говядина — 500 г (кубиками), картофель — 5–6 шт., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., топлёное масло — 1 ст.л., соль, чёрный перец, лавровый лист — по вкусу, кипяток, яблочный уксус — 1 ч.л.

Сначала разогреваем сковороду или казан на сильном огне и выкладываем говядину. Обжариваем кубики на топлёном масле до плотной золотистой корочки — так соки остаются внутри, а бульон впоследствии остаётся прозрачным, без «лохмотьев». Добавляем чайную ложку яблочного уксуса — он подчёркивает вкус и делает мясо ещё мягче. Добавляем нарезанные лук и морковь, обжариваем ещё пару минут, чтобы овощи дали аромат. Подсаливаем, добавляем специи и сразу заливаем кипятком — именно кипящая вода не даёт мясу «схватиться» и становиться жёстким. Тушим до мягкости мяса. Добавляем крупно нарезанный картофель, уменьшаем огонь и готовим до мягкости картошки и полной нежности мяса.

Подаём горячим, с зеленью и свежим хлебом. Это идеальное зимнее блюдо, которое всегда выходит безупречным!

