Лапшевник с фаршем — сытный и вкусный: обалденное блюдо с молочной заливкой в духовке. Этот рецепт стал для меня настоящим спасением, когда нужно вкусно и быстро накормить семью! Нежная лапша, сочная мясная начинка и хрустящая сырная корочка — просто объедение!

Берем: лапша или макароны — 400 г, фарш мясной — 500 г, лук репчатый — 2 шт., сыр твердый — 200 г, яйца — 3-4 шт., майонез — 3 ст. л., молоко — 150 мл, соль, перец, специи.

Лапшу отвариваю минут 5 до полуготовности — важно не переварить! Промываю холодной водой, чтобы не слипалась. Для начинки обжариваю фарш с мелко нарезанным луком до румяности, солю и перчу по вкусу. В форму для запекания выкладываю слоями: половину лапши, тертый сыр, всю мясную начинку, снова сыр и оставшуюся лапшу. Сверху украшаю сырной шапкой.

Готовлю заливку: взбиваю яйца с молоком и майонезом, добавляю специи. Заливаю лапшевник и отправляю в разогретую до 200°C духовку на 25-30 минут до золотистой корочки.

Секрет: даю блюду настояться 10-15 минут после готовности — тогда оно легко режется на порции. Подаю со сметаной и свежими овощами. Этот лапшевник хорош и горячим, и холодным — идеально для пикника!

