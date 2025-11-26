День матери
26 ноября 2025 в 09:45

Куриные конвертики — вкуснее фастфуда и без тонны жира: заворачиваем и печем — простой рецепт с любыми тортильями или лавашом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Куриные конвертики — вкуснее фастфуда и без тонны жира: заворачиваем и печем — простой рецепт с любыми тортильями или лавашом. Этот рецепт стал настоящей бомбой в моей кулинарной коллекции! Сочная курочка в сливочном соусе и хрустящая лепешка с тянущимся сыром — просто восторг!

Берем: куриная грудка — 2 шт., лук — 1 шт., перец красный и зеленый — по 1 шт., сливки — 200 мл, сыр тертый — горсть, лепешки (тортильи) — 3 шт., мука — 2 ст. л., вода — 4–5 ст. л., специи: карри — 0,5 ч. л., перец черный — 0,5 ч. л., чили — 1 ч. л., соль.

Курицу режу кубиками, обжариваю до румяной корочки. Добавляю мелко нарезанный лук, через 2 минуты — разноцветные перцы. Аромат стоит умопомрачительный! Приправляю специями, вливаю сливки и тушу 2 минуты. Всыпаю тертый сыр — начинка получается нежной и кремовой. Для «клея» смешиваю муку с водой до консистенции жидкой сметаны. Лепешки разрезаю пополам, выкладываю начинку с сыром, складываю конвертиком и скрепляю края «клеем». Выпекаю при 190 °C 20 минут до хрустящей корочки.

Секрет: подаю со свежим салатом и сметанным соусом с чесноком.

Ранее мы готовили баклажанные лодочки с курицей в соусе барбекю. Шедевр из простых продуктов. Хоть на вкусный ужин, хоть на Новый год.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
