Баклажанные лодочки с курицей в соусе барбекю: шедевр из простых продуктов. Хоть на вкусный ужин, хоть на Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Баклажанные лодочки с курицей в соусе барбекю: шедевр из простых продуктов. Хоть на вкусный ужин, хоть на Новый год. Это блюдо стало настоящим открытием для меня! Все были в полном восторге и сразу попросили рецепт. Сочетание нежных баклажанов, сочной курицы и пикантных соусов создает просто взрыв вкуса!

Берем: баклажаны крупные — 2 шт., куриная грудка — 400 г, лук — 1 шт., помидор — 1 шт., чеснок — 4-5 зубчиков, сыр твердый — 60 г, соус барбекю (BBQ)— 2 ст.л., соус гранатовый — 2 ст.л., оливковое масло — 20 мл, розмарин, кунжут — 2 ст.л., хлопья чили — 0,5 ч.л., соль, петрушка.

Баклажаны разрезаю вдоль, слегка подсаливаю и запекаю при 200°C около 30 минут до мягкости. Пока они готовятся, обжариваю куриную грудку с луком и розмарином на оливковом масле до золотистости. Добавляю к курице соусы BBQ и гранатовый, хлопья чили и давленный чеснок — аромат стоит невероятный! Томлю под крышкой 5-7 минут. Достаю баклажаны из духовки, аккуратно разбираю мякоть вилкой и смешиваю с куриной начинкой. Этой массой наполняю баклажановые «лодочки», сверху выкладываю дольки помидора и посыпаю тертым сыром с кунжутом. Запекаю еще 10 минут до расплавления сыра. Готовое блюдо украшаю свежей петрушкой.

Секрет: подаю сразу с зерновым хлебом или свежими овощами. Это блюдо выглядит по-ресторанному эффектно.

Ранее мы делились рецептом трубочек из лаваша «А-ля пицца», которые не стыдно подать и на новогодний стол. Вкуснейшая закуска за 15 минут.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
