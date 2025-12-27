Готовлю золотое молоко вместо латте и какао — польза и уют в чашке: рецепт идеального зимнего напитка

Золотое молоко — идеальный способ завершить день. Его теплый, пряный, слегка землистый вкус настраивает на умиротворение, а отсутствие кофеина гарантирует спокойный сон. Процесс приготовления сам по себе успокаивает, наполняя дом волшебным восточным ароматом. Это ритуал заботы о себе, который занимает всего 10 минут.

Молоко (300 мл) — коровье, миндальное, кокосовое или овсяное. Добавляю 1 ч. л. молотой куркумы, 1/2 ч. л. молотого имбиря (или кусочек свежего, натертого), щепотку молотой корицы, щепотку кардамона и черного перца (по желанию, для усвоения куркумы).

На среднем огне, постоянно помешивая, довожу смесь почти до кипения, но не кипячу. Убавляю огонь до минимального и томлю 5-7 минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.

Снимаю с огня, процеживаю через ситечко (если использовался свежий имбирь). Добавляю мед, кленовый сироп или другой подсластитель по вкусу (1-2 ч. л.). Для более кремовой текстуры можно добавить 1 ч. л. кокосового масла и взбить блендером до появления пенки. Переливаю в чашку и сразу подаю. По желанию украшаю щепоткой корицы или куркумы.

