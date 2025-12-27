Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 09:52

Готовлю золотое молоко вместо латте и какао — польза и уют в чашке: рецепт идеального зимнего напитка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Золотое молоко — идеальный способ завершить день. Его теплый, пряный, слегка землистый вкус настраивает на умиротворение, а отсутствие кофеина гарантирует спокойный сон. Процесс приготовления сам по себе успокаивает, наполняя дом волшебным восточным ароматом. Это ритуал заботы о себе, который занимает всего 10 минут.

Молоко (300 мл) — коровье, миндальное, кокосовое или овсяное. Добавляю 1 ч. л. молотой куркумы, 1/2 ч. л. молотого имбиря (или кусочек свежего, натертого), щепотку молотой корицы, щепотку кардамона и черного перца (по желанию, для усвоения куркумы).

На среднем огне, постоянно помешивая, довожу смесь почти до кипения, но не кипячу. Убавляю огонь до минимального и томлю 5-7 минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.

Снимаю с огня, процеживаю через ситечко (если использовался свежий имбирь). Добавляю мед, кленовый сироп или другой подсластитель по вкусу (1-2 ч. л.). Для более кремовой текстуры можно добавить 1 ч. л. кокосового масла и взбить блендером до появления пенки. Переливаю в чашку и сразу подаю. По желанию украшаю щепоткой корицы или куркумы.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовиться, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Кофе как из кофейни по-рождественски: готовим утреннюю бодрость с корицей, цедрой и молоком
Салат «Снежная корона»: вас поразят акцентные, но бюджетные продукты. Он получается эффектным и нежным, гости просят рецепт
Роспотребнадзор начал расследование после скандала с напитком Aloe Vera
Напиток с алоэ вера снимают с полок «Магнитов» по всей России
«Цветочная поляна »— новогодняя сказка на столе. Салат, который манит яркими красками и свежим вкусом
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
