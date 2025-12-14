Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Съедаются еще до боя курантов: обалденные язычки из баклажанов на закуску на Новый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Эти обалденные язычки из баклажанов съедаются на Новый год еще до боя курантов. Эта легкая, но сытная закуска нравится абсолютно всем!

Вкус язычков — нежная, тающая текстура обжаренного баклажана, сливочно-пикантная сырная начинка с зеленью и сочный помидор создают удивительно гармоничное и свежее сочетание.

Для этого блюда вам понадобится: 2 средних баклажана, 2 помидора, 200 г твердого сыра, пучок зелени (укроп, петрушка), 3 ст. л. майонеза, растительное масло, соль. Баклажаны нарежьте кружочками (толщиной около 0,5 см), посолите и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь. Затем промойте, обсушите и обжарьте пластины с двух сторон на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Для намазки смешайте тертый сыр, мелко рубленную зелень и майонез. Помидоры нарежьте тонкими полукольцами. На край каждой остывшей баклажанной пластины выложите чайную ложку сырной намазки, сверху положите кусочек помидора. Сверните баклажан пополам. Дайте закуске немного пропитаться (15–20 минут).

Ранее стало известно, как приготовить три закуски из одной основы: сырно-чесночные вкусняшки на Новый год без больших трат.

Проверено редакцией
