06 января 2026 в 13:15

Тушеная капуста может стать шедевром: 2 добавки и она уже вкусняшка, которую сметают со стола. Точно станет любимым гарниром

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Тушеная капуста может стать шедевром: 2 добавки и она уже вкусняшка! Обычная тушёная капуста легко может превратиться в блюдо, которое съедают до последней ложки. Всё решают правильные добавки и удачное сочетание вкусов. С грибами и фасолью этот гарнир получается настолько насыщенным, что его просят готовить снова и снова.

Ингредиенты: белокочанная капуста — 300 г, шампиньоны — 300 г, консервированная фасоль — 100 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., томатная паста — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л. (по желанию), соль и перец — по вкусу, вода — 80–100 мл, растительное масло — 3 ст. л.

Приготовление: лук нарежьте мелким кубиком, морковь натрите на крупной тёрке и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте нарезанные шампиньоны и готовьте, пока не выпарится лишняя влага. Капусту тонко нашинкуйте, выложите к овощам, перемешайте и слегка обжарьте. Затем добавьте томатную пасту, соль, перец и при желании сахар. Влейте воду, накройте крышкой и тушите на слабом огне 20–25 минут. За 5 минут до готовности вмешайте фасоль и дайте блюду прогреться. Капуста получается сочной, ароматной и отлично подходит как самостоятельное блюдо или гарнир.

Ранее мы готовили суп с фаршем, сырком и картофелем. Если вы еще не кормите семью этой вкуснятиной, то зря.

