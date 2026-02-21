Зимняя Олимпиада — 2026
Сколько ни ем, все мало — тушеная капуста без мяса: легкое горячее для ужина, можно в Великий пост

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тушеная капуста без мяса — это легкое, бюджетное горячее для ужина, которое можно даже в Великий пост. Вкус — на все сто баллов: мягкая, пропитанная соками капуста и рассыпчатый рис с овощами создают идеальный баланс. Сколько ни ем, все мало!

Для приготовления понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 стакан риса, 1 крупная луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 2 стакана воды или овощного бульона, соль, черный перец, лавровый лист, растительное масло для жарки, свежая зелень.

Рецепт: рис тщательно промойте до прозрачности и отварите до полуготовности в подсоленной воде. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке, капусту тонко нашинкуйте. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте еще 3–4 минуты. Затем добавьте капусту, перемешайте и тушите под крышкой 10–15 минут. В отдельной миске разведите томатную пасту в стакане теплой воды. Добавьте томатную заливку к капусте, посолите, поперчите, бросьте лавровый лист. Всыпьте полуготовый рис, влейте еще стакан воды, аккуратно перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15–20 минут до полной готовности риса и капусты. В конце добавьте мелко рубленную зелень.

Ранее стало известно, как приготовить ужин из стакана гречки и лотка курицы, — элементарный рецепт.

