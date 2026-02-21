Зразы «Любимые» с мясом: золотистые, ароматные — тают во рту, готовятся проще простого

Зразы «Любимые» с мясом — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится проще простого, а съедается быстрее, чем вы успеете накрыть на стол. Их необычность в том, что нежная картофельная оболочка скрывает внутри сочную мясную начинку с ароматным луком, а при жарке появляется аппетитная золотистая корочка, которая так и манит откусить кусочек. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, тающие во рту зразы с хрустящей румяной корочкой, внутри которых прячется сочный фарш, пропитанный луковым соком. Они идеальны и сами по себе, и со сметаной, и с любимым соусом — настоящий домашний уют на тарелке.

Для приготовления вам понадобится: 800 г картофеля, 300 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки и сливочное масло для подачи. Картофель отварите до готовности, слейте воду и разомните в пюре, остудите. Лук мелко нарежьте, обжарьте с фаршем до готовности, посолите, поперчите. В остывшее пюре добавьте яйцо и муку, тщательно перемешайте. Из картофельной массы сформируйте лепешки, выложите начинку, защипните края, придавая форму зраз. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной.

