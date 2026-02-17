Зимняя Олимпиада — 2026
Кукурузную кашу больше не варю, делаю паленту: хрустящие палочки на завтрак и вместо гарнира

Кукурузную кашу больше не варю, делаю паленту! Эти хрустящие палочки хороши как на завтрак, так и вместо гарнира.

Вкус получается многогранным: внутри палочки остаются нежными, кремовыми, с насыщенным сырным и кукурузным ароматом, а снаружи покрываются аппетитной золотистой хрустящей корочкой.

Для приготовления понадобится: 200 г кукурузной крупы мелкого помола, 800 мл воды, 100 г твердого сыра, 50 г сливочного масла, соль по вкусу. В кипящую подсоленную воду тонкой струйкой всыпьте кукурузную крупу, постоянно помешивая. Варите на медленном огне 30–40 минут до загустения, продолжая помешивать. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и тертый сыр, перемешайте до однородности. Переложите горячую поленту в прямоугольный контейнер, разровняйте и остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 2-3 часа до полного застывания. Застывшую массу нарежьте брусками. Обжарьте палочки на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до хрустящей золотистой корочки со всех сторон.

Ранее стало известно, как приготовить ленивый пирог ачма — альтернативу хачапури.

