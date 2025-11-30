День матери
Наполеон забыт, готовлю полено: французский пирог на Новый год

Рецепт французского пирога на Новый год Рецепт французского пирога на Новый год Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Рождественское полено давно стало классикой французского праздничного стола. Воздушный бисквит из четырех яиц, 120 г сахара и 120 г муки легко превращается в нежный рулет, а крем из 200 г сливочного масла, 150 г сгущенки и трех ложек какао делает его по-настоящему шоколадным. Минимум усилий — и у вас в руках десерт, который выглядит как из французской кондитерской.

Нужен обычный бисквит из 4 яиц, 120 г сахара и 120 г муки, а для крема — 200 г сливочного масла, 3 столовые ложки какао и около 150 г сгущенки. Получается мягкий, нежный, воздушный рулет, который легко превратить в настоящий праздничный торт.

Для основы взбейте 4 яйца с 120 г сахара до густой светлой массы, аккуратно всыпьте 120 г муки и вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте примерно 10 минут при 180 °С — корж должен остаться светлым и гибким. Сразу сверните горячий пласт в рулет. Пока бисквит остывает, взбейте мягкое масло (200 г) со сгущенкой (150 г), добавьте 3 ст. л. какао. Это будет наш крем.

Разверните бисквит, смажьте половиной крема и снова аккуратно скрутите. Оставшимся кремом обмажьте рулет сверху и нанесите узор вилкой. Уберите в холодильник минимум на час.

Для красоты можно присыпать сахарной пудрой — так десерт выглядит как полено, покрытое снегом.

  • Совет: добавьте чайную ложку апельсиновой цедры в крем для аромата.

«Апельсиновая долька» — идеальное блюдо для новогоднего стола. Готовим необычный салат.

