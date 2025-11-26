Красивый и простой салат «Апельсиновая долька»: слоеный хит с курицей!

«Апельсиновая долька» — это слоеный салат, который привлекает внимание своим ярким и оригинальным оформлением. Сочетание куриного филе, маринованных грибов и сыра делает его сытным и очень вкусным.

Отварите 300–350 г куриного филе в подсоленной воде, остудите и нарежьте соломкой. Отварите 4–5 яиц вкрутую. Остудите, очистите и разделите белки и желтки, натерев их отдельно на мелкой терке. Отдельно отварите 2 средние моркови.

Мелко нарежьте 2 средние луковицы и пассеруйте их на подсолнечном масле. Натрите 150–200 г любого сыра (рекомендуем взять твердый). Мелко нарежьте 150–200 г маринованных грибов.

Для заправки смешайте майонез и сметану (примерно по 125 г каждого), при желании добавьте 2–3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс.

Салат выкладывается слоями на плоское блюдо в форме половинки дольки апельсина. Все слои нужно покрывать тонкой сеточкой из заправки. Чтобы формировать ее было проще, заправку удобно переложить в плотный пакет и сделать в нем крошечную дырочку зубочисткой.

Выкладываем в таком порядке:

первый слой — обжаренный лук;

второй слой — отварное куриное филе;

третий слой — натертый твердый сыр вперемешку с натертыми желтками;

четвертый слой — мелко нарезанные маринованные грибы;

пятый слой — натертые белки.

Используйте морковь для создания внешней оранжевой корочки дольки, а белками или небольшим количеством майонеза аккуратно наметьте белые перегородки, имитирующие дольки апельсина. Оставьте салат в холодильник, чтобы пропитался.

