20 октября 2025 в 06:25

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Хрустящий, ароматный, с золотистой корочкой — турецкий рулет из лаваша с сыром и зеленью давно стал хитом не только на улицах Стамбула, но и на домашних кухнях. Это блюдо готовится буквально за 15 минут, а вкус — словно из кафе на побережье Босфора.

Чтобы приготовить турецкую закуску, возьмите два листа тонкого лаваша, 200 г сулугуни или брынзы, пару ложек сметаны или йогурта, пучок укропа и чуть-чуть сливочного масла. Сыр разомните, смешайте с мелко нарубленной травой и ложкой сметаны — начинка должна быть сочной, но не жидкой. Разместите ее по всей территории лаваша, сверните плотный рулет. Жарьте его на абсолютно сухой антипригарной сковороде или запекайте в духовке при 180 °C, пока не подрумянится.

Готовый рулет нарежьте ломтиками — получится нежная, тягучая внутри и хрустящая снаружи закуска. Подавать ее можно как теплой, так и остывшей — вкус от этого только раскрывается. Отлично сочетается с айраном или легким соусом на основе йогурта и чеснока.

  • Совет: чтобы рулет не развалился, сворачивайте его как можно плотнее, а перед запеканием смажьте поверхность растопленным маслом — получится особенно аппетитная корочка.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 210 ккал на 100 г; время приготовления — 20 минут.

лаваш
Турция
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
продукты
простые рецепты
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
