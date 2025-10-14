Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 09:45

Белорусская верещака: смешное название и самое нежное мясо на ужин!

Верещака: вкусное белорусское блюдо со смешным названием Верещака: вкусное белорусское блюдо со смешным названием Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Верещака — старинное белорусское блюдо, которое часто называют «королевским гуляшом». По легенде, его любили подавать еще на княжеских пиршествах. Мясо тушится в необычном соусе из хлебного кваса, специй и лука, отчего получается густым, ароматным и очень насыщенным.

Возьмите 600 г свинины, нарежьте кусочками и обжарьте до румяности. Добавьте 2 нарезанные луковицы, затем влейте 300 мл хлебного кваса и немного бульона. Положите 2 лаврушки, щепоть перца и тмина. Тушить рекомендуем на слабой мощности плиты. Это займет где-то 40 минут, но обязательно рекомендуем пробовать блюдо: мясо должно стать мягким, а соус — загустеть и приобрести кисло-сладкий вкус.

  • Совет: верещаку хорошо подавать с лепешками, блинами или картофельным пюре.

  • Калорийность: около 230 ккал на 100 г; время приготовления — 1 час.

Готовим баклажаны «Татарская песнь» на зиму по нашему секретному рецепту.

мясо
рецепты
рецепт
простые рецепты
быстрые рецепты
кухня
кулинария
Белоруссия
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гарик Харламов открыл «Зону комфорта»
В горах Дагестана накрыли майнинг-фермы
Ценность света: как современные окна повышают стоимость жилья
Просто и сытно: перловая каша с печенкой по-советски — как в столовой
В России повысят исполнительский сбор до 12%
Грязевые массы «поглощают» Краснодарский край
Посол Франции высказался о конфискации активов России
Дочь Ободзинского впервые прокомментировала слухи о его романе с Пугачевой
«Самая ужасная из всех»: Трамп раскритиковал Time за его фото на обложке
Россиянам в Египте объявили «сухой закон»
В Китае признались, что военные потеряли дар речи из-за российской подлодки
Киркоров не вступил в наследство отца
Лауреат Нобелевской премии мира осудил Мачадо за слова о США
Шумахер подал обнадеживающий знак после травмы головы
Из европейской страны выдворили русскоязычного пенсионера
«Я решил стать добровольцем»: Лондон обвинили в убийствах жителей ДНР
Россиянам дали советы, как правильно готовить квашеную капусту
На Украине раскрыли цель Зеленского на встрече с Трампом
В Госдуме рассказали, нужно ли заставлять россиян прививаться от гриппа
Актриса Розанова ответила на слухи о риске лишиться зрения из-за катаракты
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.