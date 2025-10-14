Белорусская верещака: смешное название и самое нежное мясо на ужин!

Верещака — старинное белорусское блюдо, которое часто называют «королевским гуляшом». По легенде, его любили подавать еще на княжеских пиршествах. Мясо тушится в необычном соусе из хлебного кваса, специй и лука, отчего получается густым, ароматным и очень насыщенным.

Возьмите 600 г свинины, нарежьте кусочками и обжарьте до румяности. Добавьте 2 нарезанные луковицы, затем влейте 300 мл хлебного кваса и немного бульона. Положите 2 лаврушки, щепоть перца и тмина. Тушить рекомендуем на слабой мощности плиты. Это займет где-то 40 минут, но обязательно рекомендуем пробовать блюдо: мясо должно стать мягким, а соус — загустеть и приобрести кисло-сладкий вкус.

Совет: верещаку хорошо подавать с лепешками, блинами или картофельным пюре.

Калорийность: около 230 ккал на 100 г; время приготовления — 1 час.

Готовим баклажаны «Татарская песнь» на зиму по нашему секретному рецепту.