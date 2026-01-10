Наследник свергнутого иранского шаха бросил вызов Тегерану

Проживающий в США наследник шахской династии Ирана Реза Пехлеви призвал протестующих к силовому захвату власти и центров городов. В своем видеообращении, опубликованном в соцсети X, он также объявил о готовности вернуться на родину, чтобы в переломный момент быть рядом с соотечественниками.

Наша цель заключается не только в том, чтобы просто выходить на улицы, цель в том, чтобы подготовиться к захвату и удержанию центров городов, — заявил Пехлеви.

Бывший наследный принц, чей отец покинул Иран после революции 1979 года, призвал иранцев, в первую очередь работников ключевых отраслей, присоединиться к всеобщей забастовке.

Волнения начались 29 декабря на фоне резкого падения курса национальной валюты. К 2 января на улицах появились группы с оружием. Пик насилия пришелся на 8 января. По данным властей, в столице были сожжены 25 мечетей, повреждены десятки банков, госучреждений и автомобилей экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в шести тегеранских больницах зарегистрирована смерть как минимум 217 человек, пострадавших при разгоне протестов в центре иранской столицы. По информации источника, если данные о количестве жертв подтвердятся, это может спровоцировать усиление репрессий.