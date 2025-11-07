Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 ноября: где сбои в России

Сегодня, 7 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве и других регионах России у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда отменят ограничения? Правда ли, что интернет и СМС-сообщения будут отключать на сим-картах после возвращения из-за границы?

Где в РФ не работает мобильный интернет 7 ноября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 7 ноября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из многих российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, браузерами и поисковыми системами, приложениями и мессенджерами, а также QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 7 ноября поступило от пользователей МТС. Порядка 16% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 13% — на Новосибирскую область, 10% — на Сахалин и Иркутскую область, 6% — на Приморский край, 4% — на Удмуртию, Омскую область, Хабаровский и Камчатский края, 3% — на Ханты-Мансийский автономный округ, Тверскую, Самарскую, Амурскую, Челябинскую, Ульяновскую и Саратовскую области, 1% — на Татарстан, Санкт-Петербург, Башкирию и Оренбургскую область.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб от пользователей «МегаФона», Т2 и Yota зафиксировано из Москвы, Ростовской, Смоленской и Омской областей.

Почему не работает мобильный интернет 7 ноября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение мобильного интернета или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА.

В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Уточняется, что ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

7 ноября особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников объявлялся, в частности, на территории Курской и Брянской областей. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 11 украинских беспилотников: пять — над территорией Крыма, три — над Брянской областью, два — над Курской областью, один — над Калужской областью.

В периоды ограничений для пользователей остаются доступными «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Что известно об отключении мобильного интернета и СМС после роуминга

В России в скором времени планируют ввести «период охлаждения» на 24 часа для сим-карт, абоненты которых находились в международном роуминге. По данным СМИ, во время действия этой меры не будет работать мобильный интернет и СМС-рассылка.

Такая мера, как сообщает источник, уже действует для иностранных сим-карт, если систему расширят, то мобильный интернет и СМС в течение суток не будут работать на российских сим-картах, если их владельцы вернулись из международного роуминга или сама карта не была активна более 72 часов.

«Введение „периода охлаждения“ для сим-карт вполне может применяться в качестве меры противодействия беспилотникам, используемым для атак на российскую инфраструктуру», — объяснил основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов.

