Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 19:56

Новогодние каникулы в 2026 году: сколько дней работаем, как долго отдыхаем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В январе 2026 года россиян ждут продолжительные выходные, приуроченные к Новому году. Сколько продлятся каникулы, какие дни будут рабочими?

Сколько выходных и праздничных дней будет в январе 2026 года

Новогодние каникулы 2026 года в РФ начинаются 31 декабря 2025 года и длятся до 11 января, что делает этот период одним из самых длинных за год.

31 декабря 2025 года является выходным за счет переноса на него выходного дня с 5 января 2026 года. Таким образом, первый рабочий день после Нового года у россиян будет 12 января, а оставшиеся три недели месяца будут обычными.

Январь — самый короткий рабочий месяц в году. На работу останется всего 15 дней.

Сколько выходных и праздничных дней будет в 2026 году

Министерство труда разработало проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Премьер-министр Михаил Мишустин в сентябре подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году.

Согласно утвержденному производственному календарю, в феврале 2026 года будет 28 календарных дней. День защитника Отечества выпадает на понедельник, поэтому нас ждут три выходных подряд — с 21 по 23 февраля.

Международный женский день в 2026 году выпадает на воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник, 9 марта. Таким образом, в первый весенний месяц россияне будут отдыхать три дня подряд — с 7 по 9 марта.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В мае россиян ждут две короткие недели: на празднование Первомая и годовщины победы в Великой Отечественной войне отведут выходные с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

В июне отдохнуть в честь Дня России можно будет три дня — с 12 по 14 июня. На работу останется 21 день.

На празднование Дня народного единства в ноябре 2026 года выделят один выходной — 4 ноября.

Новогодние каникулы в 2027 году начнутся досрочно, так как на 31 декабря перенесен выходной с 4 января. При этом количество рабочих дней может варьироваться в зависимости от особенностей конкретного предприятия и его режима работы, но, если сотрудники будут трудиться в выходные и праздники, оплатите труд в двойном размере.

Читайте также:

Развод с Яглычем и связь с Зеленским: как живет актриса Светлана Ходченкова

Ссора с Лифановым, уход из «СашиТани», дети: куда пропал Алексей Климушкин

Измена мужа, двое детей, новые фильмы: как живет Марина Александрова

общество
каникулы
Новый год
новости
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Последствия удара «Искандера» по элитным подразделениям ВСУ попали на видео
Мигранты устроили резню в Подмосковье, ВСУ прячут офицеров НАТО: что дальше
Новогодние каникулы в 2026 году: сколько дней работаем, как долго отдыхаем
Опытный едок не смог одолеть гигантский завтрак на 8000 калорий
Японский автогигант лишился права выкупа своих активов в России
Жена Хопкинса заподозрила актера в аутизме
В Германии объяснили, почему Финляндии не стоило вступать в НАТО
«Крайне необычно»: суд в Германии о решении Польши по «Северному потоку»
«Не успел прикрыть»: заключенные пожаловались на тату сокамерника
Появились детали последнего дня жизни убитой в Армении чеченки
В Тамбове водитель автобуса выволок пенсионерку на улицу
Греки испугались электронных паспортов и начали протестовать
В Белоруссии предупредили Литву о последствиях закрытия границы
Опубликована аудиозапись таинственного послания «радиостанции Судного дня»
Политолог оценил возможности Украины наладить производство ракет
В Польше ужаснулись сумме, которую заплатит страна по долгам Украины
В Госдуме не поверили в сообщения об отказе Китая от российской нефти
В Свердловской области жители сами починили дорогу после отказа властей
«Горстка старушек»: властям Польши задали вопрос после депортации россиян
Измена мужа, двое детей, новые фильмы: как живет Марина Александрова
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.