Новогодние каникулы в 2026 году: сколько дней работаем, как долго отдыхаем

В январе 2026 года россиян ждут продолжительные выходные, приуроченные к Новому году. Сколько продлятся каникулы, какие дни будут рабочими?

Сколько выходных и праздничных дней будет в январе 2026 года

Новогодние каникулы 2026 года в РФ начинаются 31 декабря 2025 года и длятся до 11 января, что делает этот период одним из самых длинных за год.

31 декабря 2025 года является выходным за счет переноса на него выходного дня с 5 января 2026 года. Таким образом, первый рабочий день после Нового года у россиян будет 12 января, а оставшиеся три недели месяца будут обычными.

Январь — самый короткий рабочий месяц в году. На работу останется всего 15 дней.

Сколько выходных и праздничных дней будет в 2026 году

Министерство труда разработало проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Премьер-министр Михаил Мишустин в сентябре подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году.

Согласно утвержденному производственному календарю, в феврале 2026 года будет 28 календарных дней. День защитника Отечества выпадает на понедельник, поэтому нас ждут три выходных подряд — с 21 по 23 февраля.

Международный женский день в 2026 году выпадает на воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник, 9 марта. Таким образом, в первый весенний месяц россияне будут отдыхать три дня подряд — с 7 по 9 марта.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В мае россиян ждут две короткие недели: на празднование Первомая и годовщины победы в Великой Отечественной войне отведут выходные с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

В июне отдохнуть в честь Дня России можно будет три дня — с 12 по 14 июня. На работу останется 21 день.

На празднование Дня народного единства в ноябре 2026 года выделят один выходной — 4 ноября.

Новогодние каникулы в 2027 году начнутся досрочно, так как на 31 декабря перенесен выходной с 4 января. При этом количество рабочих дней может варьироваться в зависимости от особенностей конкретного предприятия и его режима работы, но, если сотрудники будут трудиться в выходные и праздники, оплатите труд в двойном размере.

