Развод с Яглычем и связь с Зеленским: как живет актриса Светлана Ходченкова

Развод с Яглычем и связь с Зеленским: как живет актриса Светлана Ходченкова

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. Где она сейчас снимается, как связана с Владимиром Зеленским?

Чем известна Ходченкова

Светлана Ходченкова родилась 21 января 1983 года в Москве. Окончила Театральный институт имени Щукина.

Актриса снималась в картинах «Благословите женщину», «Любовь в большом городе», «Одноклассники», «8 первых свиданий», «Мамы», «Мосгаз», «Чемпионы», «Гороскоп на удачу», «Одноклассницы», «Судьба-злодейка», «Хождение по мукам», «Годунов», «Я „любила“ мужа», «Маме снова 17», «Очевидное невероятное», «Спойлер», «Пророк. История Александра Пушкина» и других.

Всего в ее фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Ходченковой

С 2005 по 2010 год Светлана Ходченкова состояла в браке с коллегой Владимиром Яглычем.

Владимир Яглыч на премьере приключенческого боевика «Либерея: Охотники за сокровищами» в кинотеатре «Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В 2011 году актриса встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным. В 2015 году он сделал ей предложение руки и сердца, она приняла его, но свадьба так и не состоялась.

Сейчас Ходченкова не раскрывает подробности личной жизни. Детей у 42-летней актрисы нет.

Что связывает Ходченкову и Зеленского

В апреле 2019 года Светлана Ходченкова хвалила украинского политика Владимира Зеленского.

«Могу сказать о нем только самое лучшее. Столько фильмов, сколько у меня было с Владимиром Зеленским, у меня не было ни с одним партнером. „Любовь в большом городе“ — три картины. „Наполеон и Жозефина“, „Ржевский против Наполеона“, „Служебный роман. Наше время“. И еще была история, где я снялась в каком-то эпизоде, и там тоже снимался Владимир. Он человек с нереальным чувством юмора, безумно харизматичный и с таким потрясающим голосом! Мне кажется, ни одна женщина не может устоять перед таким голосом. И как человек он замечательный. Очень легко и интересно с ним разговаривать и работать», — рассказывала она KP.RU.

При этом в июле она оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец» из-за визитов в Крым, которые Киев считает незаконным пересечением границы. Дополнительным основанием для внесения в базу была названа якобы незаконная коммерческая деятельность артистки на полуострове.

Светлана Ходченкова (Настя) и Владимир Зеленский (Игорь) в фильме режиссера Марюса Вайсберга «Любовь в большом городе» Фото: РИА Новости

Чем сейчас занимается Ходченкова

Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Зал ожидания».

Сейчас в прокате идет картина «Яга на всю голову» с Ходченковой. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный», «Большая фарма», «Жемчуг», «Анна К», «Отель „У погибшего альпиниста“» и «Кровь на танцполе» с ее участием.

Читайте также:

Скандал из-за парика, статус холостяка, арест на Украине: как живет Басков

Критика Киркорова, выкидыш, маленькая пенсия: как живет Галина Стаханова

Отказ говорить об СВО, потеря ролей, молодая жена: как живет Сергей Пиоро