Отказ говорить об СВО, потеря ролей, молодая жена: как живет Сергей Пиоро

Актер Сергей Пиоро продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известен Пиоро

Сергей Пиоро родился 14 февраля 1972 года в Екатеринбурге. Окончил Екатеринбургский театральный институт.

Известность ему принесли роли капитана Шустова в сериале «След» и Павла Владимировича Зуева в ситкоме «Универ. Новая общага». При этом Пиоро заявлял, что проект «След» помешал его карьере.

«Я должен был сниматься в одном очень интересном проекте, уже примерил костюм, был на гриме. И тут мне позвонила кастинг-директор и спросила, снимаюсь ли в „Следе“ и сколько. Через полчаса она позвонила еще раз и сказала, что мы расстаемся. Объяснение было следующее: режиссер хочет видеть неизвестного артиста. И так я терял не один проект, таких историй было много», — признавался артист в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Также Пиоро снимался в лентах «Все смешалось в доме…», «Любовь по заказу», «Счастливы вместе», «Обручальное кольцо», «Семин», «Маруся», «Море по колено», «Лучше, чем люди», «Туристическая полиция», «Репейник», «Точка ноль» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Сергей Пиоро Фото: Социальные сети

Что известно о личной жизни Пиоро

Сергей Пиоро женился на актрисе Елене Головизиной, которая младше его на 10 лет, в 2006 году. В сериале «Все смешалось в доме…» она играла роль его дочери.

«Женщины с другой планеты. Они с Венеры, а мы, мужчины, с Марса. И это будет всегда. Откуда думаешь — откуда у женщины эта логика? Но это их логика, и для них она оправданна. Для нас она другая, но если мы поймем этот момент и эти трудности перевода начнут смягчаться, то произойдет симбиоз. В этом и есть секрет семейного счастья», — рассказывал Пиоро в интервью Светлане Баласанян.

В 2009 году у супругов родился сын Арсений.

Что Пиоро говорил об СВО и отъезде из РФ

Сергей Пиоро заявлял, что не собирается уезжать из России. В интервью Светлане Баласанян он отметил, что ему нравится быть «человеком мира» и путешествовать по разным странам, но «дома всегда лучше».

«Мне нравится быть человеком мира. Было здорово, когда все границы были открыты и можно было спокойно путешествовать. Но дома же всегда лучше», — уточнил артист.

Тему спецоперации Пиоро не комментировал, так как не видит в этом смысла.

«А зачем это делать? Кто я такой, чтобы высказываться на эту тему в соцсетях? Для этого есть телевизор. Там все высказываются. Есть куча разных программ, каналов», — объяснил он.

Чем сейчас занимается Пиоро

Сергей Пиоро продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Семейка легкого поведения», «Мертвые души» и «Время обнимать».

Кроме того, в 2025 году актер снялся в комедийном сериале «Универ. Молодые». В скором времени также выйдут проекты «Универ. 15 лет спустя» и «Находка века» с его участием.

В интервью Светлане Баласанян он раскрыл, что во время съемок нового «Универа» покатался верхом на лошади, а также признался, что у его героя, Павла Владимировича Зуева, появится любовница.

«Мой персонаж скачет на коне в одной из серий. Видимо, мне не давала покоя слава Виталика Гогунского. А еще у Зуева появится любовница», — добавил Пиоро.

