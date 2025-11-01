Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 20:30

Украина, пять детей, развод: как сейчас живет актер Павел Харланчук

Павел Харланчук Павел Харланчук Фото: Социальные сети

Актер Павел Харланчук продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Харланчук

Павел Харланчук родился 27 июня 1978 года в Гомеле в семье связиста и учительницы русского языка и литературы.

«Бабушка приезжала к нам на лето с Украины, заставляла меня каждый день писать диктанты. Так у меня проходили каникулы. Я рос чистым гуманитарием», — рассказывал он.

В 2000 году Харланчук окончил Белорусскую государственную академию искусств, актерское отделение. В 2003 году также окончил режиссерское отделение.

Артист снимался в картинах «Бумеранг», «Любовь как мотив», «Снайпер: Оружие возмездия», «Слепое счастье», «Талаш», «Красная королева», «Тум-Паби-Дум», «Сказки Рублевского леса», «Черный пес», «Спросите медсестру», «Воскресенский», «Лекарство для Веры», «Любовь Веры», «Саша», «Недетское кино», «Моя девочка», «Одержимость» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Харланчука

Павел Харланчук был женат на актрисе Анне Южаковой. В браке появились пятеро детей: Адель, Ивона, Филипп, Оливия и Паулина. Двое из них — приемные, взяты из детдома.

«Изначально мы с Аней хотели помочь ребенку, у которого нет родителей, обрести семью. Через год, когда у нас родился первенец… Что касается прихода любви, то с Ивоной, наверное, года через два это произошло… С Филиппом было сложнее — ребенок появился у нас далеко не младенцем, проявлял характер, и лишь когда ему исполнилось 11 лет, возникло ощущение родства. Это лично у меня, у Ани, как у мамы, данный период занимал меньше времени», — рассказывал артист.

Павел Харланчук Павел Харланчук Фото: Социальные сети

В 2023 году стало известно о разводе пары.

«Чтобы одним махом ответить на множество вопросов: почему сменила фамилию в профиле, а где, а как и т. д.», — написала в соцсетях Южакова, показав фото паспорта со штампом о разводе.

Чем сейчас занимается Харланчук

Павел Харланчук продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «Нашла коса на камень».

В 2025 году вышли сериалы «По следу зверя» и «Таксопарк № 13» с его участием.

