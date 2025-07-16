Французский ужастик с Куриленко, юбилейная «Пила»: новинки кино 17–23 июля

В кинотеатрах с 17 июля: Ольгу Куриленко терроризирует сталкер, Виталий Хаев становится нейросетью, экипаж «Энтерпрайза» ищет пропавшую Номер Один, Павел Харланчук устраивается в таксопарк, чтобы найти убийцу жены, двое друзей открывают детейлинг-салон на юге, а также выходит юбилейная часть «Пилы». На Netflix стартует новый сериал о загадочном убийстве в парке Йосемити. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Другой»

Премьера: 17 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Ольга Куриленко, Филип Шурер, Джули Маес, Жан Шац.

Зачем смотреть: фильм ужасов французского режиссера и сценариста Давида Моро с Ольгой Куриленко в главной роли.

После смерти матери Элис возвращается в родительский дом — мрачный, глухой особняк, оснащенный системой тотального видеонаблюдения. Камеры фиксируют каждое ее движение, а обстановка вызывает нарастающее чувство тревоги. Пытаясь понять, кто и зачем следит за ней, Элис сталкивается с необъяснимыми событиями и странными сбоями системы. Постепенно она начинает подозревать, что в доме кто-то есть, и чем глубже она погружается в прошлое своей семьи, тем страшнее становится правда, которую этот дом прячет за своими стенами.

«Пила Х»

Премьера: 17 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Тобин Белл, Сюнневе Макоди Лунд, Шоуни Смит, Стивен Брэнд, Рената Вака, Джошуа Окамото, Октавио Инохоса, Паулетта Эрнандес, Хорхе Брисеньо, Костас Мэндилор.

Зачем смотреть: юбилейная часть хоррор-франшизы, действие которой разворачивается между событиями первого и второго фильмов.

Смертельно больной и ведомый последней надеждой Джон Крамер приезжает в Мексику, где ему обещают излечение с помощью экспериментальной терапии. Обнаружив, что попал в ловушку медицинских аферистов, он превращает их в новых участников своей жестокой игры. Используя привычную систему ловушек, Крамер устраивает кровавую расплату, превращая обманщиков в жертв, — каждое испытание продумано до мельчайших деталей и подчинено его извращенной логике справедливости.

«Нейробатя»

Премьера: 17 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Александр Обласов, Аскар Нигамедзянов, Ольга Жевакина, Всеволод Макаров, Валентин Петухов, Александра Трусова.

Зачем смотреть: комедия режиссера Виталия Дудки с Настасьей Самбурской в одной из главных ролей.

Айтишник Гриша (Денис Власенко) создает нейросеть, способную переносить сознание человека в любое устройство — от колонки до робота. Его изобретение игнорируют из-за фамилии: он — сын криминального авторитета по прозвищу Бес (Виталий Хаев). Когда Бес впадает в кому после побега из тюрьмы, а охотники за спрятанными деньгами начинают преследовать Гришу, тот решается на риск — загружает сознание отца в гаджет. Теперь, чтобы выжить и разобраться с прошлым, им вдвоем — человеку и «цифровому» Бесу — предстоит пройти опасный и абсурдный путь.

«Звездный путь: Странные новые миры. Третий сезон»

Премьера: 17 июля.

Где смотреть: Paramount+.

В ролях: Энсон Маунт, Итан Пек, Ребекка Ромейн, Кристина Чонг, Джесс Буш, Селия Роуз Гудинг, Мелисса Навия, Бабс Олусанмокун.

Зачем смотреть:

В третьем сезоне экипаж «Энтерпрайза» под командованием Кристофера Пайка продолжает исследования космоса за 10 лет до событий оригинального «Звездного пути». В центре сюжета — поиски пропавшей Номер Один, дипломатические осложнения после инцидента с ромуланской нейтральной зоной и трибунал над Уной, в котором Пайку предстоит сыграть ключевую роль. На фоне этих событий команда сталкивается с новыми угрозами и загадками далеких звездных систем.

«Неукротимый»

Премьера: 17 июля.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Эрик Бана, Сэм Нил, Розмари ДеУитт, Уилсон Бетел, Лили Сантьяго, Джош Рэндэлл, Эзра Уилсон, Джо Холт.

Зачем смотреть: американский детективный сериал с элементами триллера.

В национальном парке Йосемити специальный агент Кайл Тернер, отвечающий за охрану заповедной территории, находит труп, что запускает цепочку тревожных событий. Расследование приводит его к тайнам, скрытым в глуши, где пересекаются интересы дикой природы, коренных общин и людей, готовых переступить черту. Помогает ему в этом бывший офицер полиции Найя Васкес, недавно вступившая в ряды рейнджеров. Вместе они пытаются понять, кто стоит за преступлением и что именно пытается скрыть сама земля.

«Таксопарк № 13»

Премьера: 17 июля.

Где смотреть: Premier.

В ролях: Павел Харланчук, Алексей Дмитриев, Павел Чернышев, Сослан Фидаров, Никита Тарасов, Дарина Овчинникова, Андрей Харенко, Максим Заусалин, Елена Радевич, Максим Деричев.

Зачем смотреть: остросюжетный детектив с Павлом Харланчуком в главной роли и дебютом дочери Михаила Пореченкова Марии.

После трагической гибели жены и серьезной аварии с участием дочери инспектор ГАИ Сергей Есаулов увольняется и устраивается работать в таксопарк № 13. Под прикрытием обычной смены он продолжает собственное расследование, пытаясь найти убийцу. Работа в такси неожиданно приводит его к череде опасных ситуаций, от спасения похищенного ребенка до столкновений с бойцами подпольного клуба ММА и разоблачения банды. Параллельно он старается восстановить доверие дочери, оказавшейся на грани.

«Парни с юга»

Премьера: 17 июля.

Где смотреть: «Иви».

В ролях: Вартан Даниелян, Изабэлль Смокова, Георгий Рогонян, Олег Громов, Александр Житников, Лаура Даниелян.

Зачем смотреть: российская комедия о настоящей дружбе и вере в мечту.

Вартан и Гера — друзья из южного городка, мечтающие открыть стильный детейлинг-салон. Их путь к бизнесу осложняется чередой препятствий — от бытовых неурядиц до столкновений с местной реальностью. Но упорство, находчивость и поддержка друг друга помогают им не свернуть с выбранного курса. Параллельно развивается история 19-летней Софьи, вышедшей замуж в Петербурге, чья судьба неожиданно переплетается с героями.

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