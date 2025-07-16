Вдова Исакова и дочь прятали глаза под очками: фото с прощания с Морозом

Вдова Исакова и дочь прятали глаза под очками: фото с прощания с Морозом

В Москве, в Большом траурном зале ЦКБ № 1, простились с актером и режиссером Юрием Морозом. Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.

Его вдова, актриса Виктория Исакова, и дочь, Дарья Мороз скрывали глаза под солнцезащитными очками. Близкие режиссера решили, что прощание будет без участия прессы, поэтому журналистов не пустили в траурный зал.

На прощании с Морозом появились актриса Светлана Иванова с мужем Джаником Файзиевым, режиссер Ренат Давлетьяров, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов, актер Павел Деревянко и многие другие.

Фото с прощания — в галерее NEWS.ru.