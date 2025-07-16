Вдова Исакова и дочь прятали глаза под очками: фото с прощания с Морозом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве, в Большом траурном зале ЦКБ № 1, простились с актером и режиссером Юрием Морозом. Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.
Его вдова, актриса Виктория Исакова, и дочь, Дарья Мороз скрывали глаза под солнцезащитными очками. Близкие режиссера решили, что прощание будет без участия прессы, поэтому журналистов не пустили в траурный зал.
На прощании с Морозом появились актриса Светлана Иванова с мужем Джаником Файзиевым, режиссер Ренат Давлетьяров, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов, актер Павел Деревянко и многие другие.
Фото с прощания — в галерее NEWS.ru.
Церемония прощания с актером и режиссером Юрием Морозом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ольга Худякова — внучка Леонида Гайдая, на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Михаил Топалов с женой на Церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актером и режиссером Юрием Морозом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Люди перед церемонией прощания у Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анатолий Кот на на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Виктория Исакова на на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дарья Мороз на на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дарья Мороз на на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Светлана Иванова и Джаник Файзиеве на на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Евгений Герасимов на на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Павел Деревянко на на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Константин и Софья Эрнст на на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Иван Кокорин на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ренат Давлетьяров на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Гарик Сукачев на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александр Олейников на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru