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16 июля 2025 в 10:50

Худрук Герасимов поделился последним воспоминанием о режиссере Морозе

Худрук Герасимов сообщил, что Мороз хотел себя попробовать в Театре сатиры

Евгений Герасимов на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Евгений Герасимов на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Юрий Мороз планировал попробовать себя в театре, сообщил художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, его помощник разговаривал с Морозом по этому поводу. Это было буквально за день до смерти актера, отметил худрук на церемонии прощания с режиссером, которая проходит в Большом траурном зале ЦКБ № 1 в Москве.

День-два назад мой помощник по Театру сатиры с ним разговаривал. И они как раз вместе, они давно были готовы. Они как раз вспоминали о наших общих ситуациях, в которых мы были с Юрой связаны, и о том, что вот ему тоже вроде хотелось бы себя попробовать в театре, — рассказал Герасимов.

Художественный руководитель Театра сатиры подчеркнул, что Мороз прожил жизнь очень красиво, ярко. По его словам, не было ни одной ситуации — ни в кинематографической, ни в другой российской культурной среде, — где режиссер был бы замешан в каких-то интригах или пороках.

Светлая память ему. Жалко, потому что реально он мог еще сделать много наверняка и в кино, и, возможно, в театре тоже, — отметил Герасимов.

О том, что Мороз умер в возрасте 68 лет, сообщил артист Дмитрий Харатьян. Режиссер был главой Ассоциации молодых кинематографистов. Мороз также служил в театре «Ленком» с 1979 по 1987 год.

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