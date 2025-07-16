Прощание с Юрием Морозом: онлайн-трансляция

16 июля в 10 утра в Большом траурном зале ЦКБ № 1 в Москве начнется церемония прощания с актером и режиссером Юрием Морозом. Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. NEWS.ru ведет онлайн-трансляцию.

Мороз умер 14 июля в возрасте 68 лет. Режиссер боролся с раком поджелудочной железы с 2023 года. О его смерти сообщил актер Дмитрий Харатьян. Позже вдова Мороза актриса Виктория Исакова посвятила пост супругу.

«Сегодня от нас ушел наш прекрасный Юрочка! Любящий и любимый муж, потрясающий отец, талантливый режиссер. Мы благодарим всех за поддержку, которая льется со всех сторон», — отметила актриса.

При жизни Мороз был главой Ассоциации молодых кинематографистов. В советские годы актер служил в театре «Ленком» с 1979 по 1987 год. Его дебютом на киноэкранах стала дилогия Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Мороз стал популярным после роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка».

Он дебютировал в качестве режиссера, сняв фильм по роману Кира Булычева «Подземелье ведьм», который вышел на экраны в 1990 году. Современные зрители знают Мороза по третьему сезону сериала «Содержанки».

10.07 Юрий Герасимов, актер, депутат назвал Мороза тонким, талантливым. Вспомнил его популярный сериал "Каменская". Актер считает, что Юрий мог сделать еще многое для кино.

10.00 Началось прощание с Юрием Морозом в Большом траурном зале ЦКБ № 1. Зал украшен венками. На прощание подходят родственники, друзья. Прибыла жена Юрия Мороза, Виктория Исакова. Прессу внутрь не пустили.