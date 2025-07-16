Виторган впервые за долгое время появился на публике с Нино Нинидзе

Виторган впервые за долгое время появился на публике с Нино Нинидзе

Российский актер театра и кино Максим Виторган впервые за долгое время появился на публике с грузинской актрисой Нино Нинидзе, передает корреспондент NEWS.ru. Пара пришла на отпевание кинорежиссера Юрия Мороза, оно прошло в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.

Со своим бывшим мужем актером Кириллом Плетневым Нино познакомилась в 2015 году во время «Кинопоезда ВГИК-95» — проекта, приуроченного к юбилею вуза. А на «Кинотавр» в том же году актриса пришла уже в положении. Вскоре она родила сына, родители назвали мальчика Александром.

С июля 2019 года Нинидзе встречалась с Виторганом. Однако роман актрисы с экс-супругом журналистки Ксении Собчак быстро закончился. В частности, сыгравшего в фильме «День радио» актера застали за поцелуем с другой, после этого артист никогда больше не появлялся в обществе с Нино.

После развода с Собчак Виторган на протяжении четырех лет состоял в отношениях с коллегой Нино Нинидзе. В первых числах января 2025 года артист опубликовал в социальных сетях фото с новой возлюбленной — актрисой Анной Коротковой.