Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?

В московском департаменте культуры сегодня заявили о новых назначениях в некоторых столичных учреждениях: новым директором Театра на Покровке стал Алексей Родин, художественным руководителем — экс-участник телевизионного проекта «Фабрика звезд» Дмитрий Бикбаев. Мог ли скандал из-за гастролей в Курской области спровоцировать такие перестановки и что с прежним директором театра — в материале NEWS.ru.

Что известно о гастролях Театра на Покровке в Курской области

В мае Театр на Покровке запустил акцию «На пути к Победе» в поддержку СВО, рассказала продюсер кинокомпании «Латерна Нова Продакшн» и родная племянница основателя Театра на Покровке народного артиста России Сергея Арцибашева Анна Арцибашева. Эта фирма выступила партнером и спонсором акции.

«Директор театра Ольга Пепеляева работала с момента создания учреждения, была единомышленницей Сергея Николаевича, а после его смерти руководила театром, бережно сохраняя творческое наследие», — подчеркнула Арцибашева, добавив, что основатель театра был «стопроцентным патриотом России».

Акция «На пути к Победе», по ее словам, включала в себя бесплатные показы спектаклей театра в Москве для семей участников СВО. По предложению директора акция должна была продолжиться гастролями в Курской, затем Белгородской области и Донецке.

Ольга Пепеляева Фото: Артем Геодакян/ТАСС

«Я и сейчас убеждена, что поддержка жителей приграничья, как и героев СВО, — гражданский долг деятелей культуры. С удивлением узнала, что наш театр первым из всех московских запланировал гастроли в Курскую область без государственных грантов», — рассказала NEWS.ru сама Пепеляева.

Предполагалось, что актеры приедут в Курск и Курчатов с двумя спектаклями — музыкальным «Квартирником на Покровке» и детской постановкой «Конек-горбунок». Ведущая артистка театра Татьяна Швыдкова сообщила NEWS.ru, что не была занята ни в одном. Однако на общем собрании попросила включать ее в состав участников поездки.

«„Квартирник“ состоит из музыкальных номеров в исполнении артистов, это такой творческий капустник. Я попросила режиссера придумать номер и для меня, с которым я тоже могла бы участвовать. Считаю важным приехать и поддержать жителей прифронтовых территорий… У меня есть знакомая, они с дочерью живут в Шебекино Белгородской области. И я знаю, как важны для них слова поддержки и понимание, что страна — с ними», — подчеркнула Швыдкова.

Кто отказался ехать на гастроли Театра на Покровке

Арцибашева уточнила, что артисты ехали на гастроли не бесплатно, их труд оплачивался спонсорами. Однако буквально за несколько часов до выезда часть труппы театра категорически отказалась участвовать в гастролях.

«Они молчали до последнего. Уже были приобретены билеты, заказана гостиница. Нас ждали зрители. И вдруг такой демарш — мы не поедем, вдруг там опасно, и вообще, мол, вы не имеете права нас заставлять… „Отказниками“ были в основном молодые актеры. Вели себя некорректно и заявляли, что им проще „снести директора“, чем участвовать в акции, которая им не по душе», — пояснила продюсер, которая, по ее словам, присутствовала в театре и наблюдала «демарш» своими глазами.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Швыдкова добавила, что лично ее больше всего возмутили заявления молодых коллег, будто «весь театр не хочет ехать в Курск, а нас заставляют». «Притом что лишь часть труппы — молодежь — саботировала гастроли, а взрослые артисты, напротив, рвались принять участие», — отметила она.

Пепеляева пояснила, что не ожидала такого удара в спину от молодых артистов, которым «в театре всячески содействовали в творческом росте».

«Я полагала, что труппа театра — все мои единомышленники и понимают реалии времени, в котором мы живем. Ведь артист в театре не работает, а служит — в первую очередь родине и обществу… Но здесь устроили демарш… Я собрала их и сказала: „Ребята, вы поступаете подло по отношению ко мне, к театру“», — отметила теперь уже бывший директор.

Что сказал бы Арцибашев, если бы был жив

По версии собеседниц NEWS.ru, у одной из актрис мать занимает высокий пост в московском департаменте финансов, и якобы родительница звонила в учреждение и кинокомпанию, требуя «не принуждать артистов ехать на эти ваши гастроли».

По словам Арцибашевой, у актеров театра прописано в трудовом договоре их согласие на участие в гастролях на территории Российской Федерации, то есть и в Курске, и в Курчатове.

Гастроли спектакля «Квартирник на Покровке» были в итоге отменены, поехал детский «Конек-горбунок». Сыгравший в нем актер Театра на Покровке Евгений Булдаков рассказал NEWS.ru, что эти гастроли стали для него особенными. «Очень теплые зрители — дети, старики… Никогда не забуду их глаза — глубокие, мудрые… Курск, Курчатов, мы с вами! Спасибо за радушный прием. И не было никаких кошмаров, которые в театре раздували отказавшиеся от гастролей коллеги, за поведение которых мне стыдно», — признался собеседник.

Участвовавшие в спектакле артисты и директор получили благодарственное письмо от временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, а также подписали контракт о долгосрочном сотрудничестве Театра на Покровке с приграничным регионом. Теперь сотрудничества, вероятно, не будет, ведь по возвращении в Москву Пепеляеву вызвали в департамент культуры столицы и заявили о непродлении с ней контракта.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

«Как такое возможно? Директор абсолютно профессиональна, руководит театром с момента его создания. И сейчас она своей деятельностью выражает четкую гражданскую позицию: театр вместе со страной в сложное время. А вот к молодым артистам есть вопросы… Если бы они такое устроили при Арцибашеве, часа бы не задержались в театре. Он был принципиальным и жестким человеком и, когда пытались навязать чуждые ему принципы управления театром, заявлял, мол, заведите свой драмкружок и там руководите… А здесь, вместо того чтобы наказать артистов, меняют директора», — отметила Швыдкова.

По информации NEWS.ru, Пепеляева отказалась подписывать документ в департаменте культуры о завершении контракта с нею и, возможно, будет обращаться в судебные органы.

NEWS.ru дозвонился до актрисы, мать которой занимает высокий пост в московском департаменте финансов. Артистка заявила, что не будет комментировать ситуацию. Ее коллега Мария Волкова также уклонилась от общения с журналистом. Она отметила, что не уполномочена «выносить сор из избы».

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