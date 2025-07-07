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07 июля 2025 в 16:56

Раскрыто имя нового худрука московского Театра на Покровке

Певца Бикбаева назначили новым худруком московского Театра на Покровке

Дмитрий Бикбаев Дмитрий Бикбаев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский певец Дмитрий Бикбаев, участвовавший в музыкальном проекте «Фабрика звезд — 7», получил должность художественного руководителя московского Театра на Покровке, сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин в своем Telegram-канале. Новым директором театра назначили Алексея Родина.

Дмитрий Бикбаев станет художественным руководителем Театра на Покровке. Дмитрий, несмотря на свой еще довольно молодой возраст, зарекомендовал себя как один из самых ярких молодых театральных режиссеров, — говорится в сообщении.

Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил, что основной тенденцией современного театра в России является интерес граждан к нему. По его словам, театр должен вселять в сердца людей счастье и надежду. Если все билеты на постановку проданы, то это означает, что народ нуждается в таком виде культурного времяпрепровождения.

Кроме того, премьер Большого театра Денис Родькин заявил, что новый балет «Дягилев» является уникальным и непохожим на другие постановки. По его словам, представление является в некотором роде экспериментальным.

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