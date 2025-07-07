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07 июля 2025 в 20:42

«Не помогло»: экс-директор Театра на Покровке об уходе после скандала

Экс-директор Театра на Покровке Пепеляева сообщила об увольнении после отпуска

Ольга Пепеляева Ольга Пепеляева Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Бывший директор Театра на Покровке Ольга Пепеляева заявила NEWS.ru, что решение департамента культуры Москвы не возобновить с ней контракт — законное право ведомства. По ее мнению, это могло произойти из-за скандала с частью труппы. Она рассказала, что была в отпуске, когда актеры «устроили демарш».

Контракт не возобновить — это их законное право. Молодая часть труппы отказалась ехать на гастроли в Курск и Курчатов, при этом грозили подключить связи для увольнения тех, кто инициировал патриотическую акцию и поддерживает ее продолжение. Ведь творческое сотрудничество с Курской областью только начинается! Для меня было неожиданным, я полагала, что труппа театра — все мои единомышленники. <…> Ведь артист в театре не работает, а служит, в первую очередь служит родине и обществу… А здесь устроили демарш, да еще когда я была в отпуске. Я вернулась из отпуска, собрала их и сказала: «Ребята, вы поступаете подло по отношению ко мне, к театру». Не помогло. Приказ не подписали, — отметила Пепеляева.

Ранее продюсер компании «Латерна Нова Продакшн» и родная племянница основателя театра народного артиста России Сергея Арцибашева Анна Арцибашева также высказала версию, что Пепеляеву могли лишить поста после скандала из-за гастролей в Курск и Курчатов. По ее словам, у артистов в служебном контракте прописан пункт: они должны участвовать в гастролях театра, а данные гастроли проходят на российских территориях и в поддержку жителей приграничья и СВО.

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