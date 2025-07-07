Стало известно, что спровоцировало смену руководства в Театре на Покровке Арцибашева связала смену директора в Театре на Покровке со скандалом в труппе

Директора Театра на Покровке Ольгу Пепеляеву могли лишить поста после скандала в труппе из-за гастролей в Курск и Курчатов, сообщила NEWS.ru продюсер компании «Латерна Нова Продакшн» и родная племянница основателя театра народного артиста России Сергея Арцибашева Анна Арцибашева. По ее словам, часть артистов заявила, что не будет участвовать в патриотических акциях.

Молодежная часть труппы саботировала гастроли накануне выезда, когда нами уже были куплены билеты на поезд, а зрители нас ждали. И какие зрители — семьи с детьми и старики, для которых мы и хотели показать спектакли. Саботировавшие гастроли артисты заявили, что подключат все свои связи и «снесут» директора, но не будут участвовать в патриотических акциях… На гастроли они так и не поехали, — сказала Арцибашева.

По ее словам, у всех артистов была прописана в договоре их обязанность ездить в такие командировки. Как считает Арцибашева, с Пепеляевой просто не продлили контракт вместо того, чтобы разобраться в ситуации.

У них ведь в служебном контракте прописан пункт: они должны участвовать в гастролях театра, а данные гастроли проходят на российских территориях и, повторюсь, в поддержку жителей приграничья и СВО. Однако вместо того, чтобы разобраться в ситуации, вышестоящее начальство не продляет рабочий контракт с директором театра Пепеляевой. Сказать, что мы в шоке от такой ситуации, — это не сказать ничего, — добавила Арцибашева.

Ранее стало известно, что новым художественным руководителем Театра на Покровке стал Дмитрий Бикбаев. Директором культурного учреждения назначили Алексея Родина.