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04 июля 2025 в 15:19

Хинштейн раскрыл новые «варварские преступления» ВСУ в Курской области

Хинштейн сообщил о подрыве автомобиля в Курской области украинским БПЛА

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил на гражданский автомобиль взрывчатку в Курской области, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Варварские преступления <…> против наших людей. Сегодня украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в деревне Рыжевка Рыльского района, — рассказал глава области.

По словам Хинштейна, в результате инцидента погиб 34-летний местный житель. Еще два человека получили ранения, они доставлены в Рыльскую ЦРБ в тяжелом состоянии, пояснил врио губернатора.

Ранее глава региона рассказал, что на территории приграничных районов проведены масштабные работы по разминированию. Саперы обезвредили свыше 550 тысяч взрывоопасных объектов, пояснил он. Общая площадь очищенных от боеприпасов территорий составила 55,2 тысячи гектаров.

Также в Telegram-каналах сообщалось: две группы диверсантов Вооруженных сил Украины предприняли попытку проникнуть в Курскую область через село Горналь в Суджанском районе. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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