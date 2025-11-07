ПВО отразила атаку беспилотников над Курском Хинштейн: частные дома повреждены в результате атаки БПЛА на Курск

Над Курском сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. В результате успешного перехвата в небе были уничтожены украинские БПЛА.

Над Курском сработала наша система ПВО. Над городом сбиты вражеские беспилотники, — сказано в публикации.

В Железнодорожном округе зарегистрированы повреждения частных жилых строений. В настоящее время проводится уточнение всей информации о произошедшем инциденте.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила: силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. По семь и шесть беспилотников сбили над Крымом и Воронежской областью.

До этого Хинштейн сообщил, что в результате атаки дрона на движущийся автомобиль в селе Октябрьском Рыльского района был ранен ребенок. Мальчик 12 лет получил мелкие осколочные ранения и контузию. По словам губернатора, мальчик находится под присмотром медиков. Он осудил «подлые атаки» ВСУ и заявил, что им не может быть никакого оправдания, особенно когда от этого страдают дети.