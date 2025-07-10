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Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 23:29

Хинштейн рассказал о пожаре в курском приграничье из-за БПЛА ВСУ

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский беспилотник атаковал предприятие ООО «Псельское» в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. В результате удара начался пожар в производственных помещениях, где находится техника.

В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия, где находится техника. По предварительным данным, пострадавших нет,рассказал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА ВСУ в Курске загорелся частный дом. Врио губернатора региона добавил, что при этом погиб 73-летний пенсионер. Хинштейн обещал оказать семье всю необходимую помощь.

До этого подразделения ПВО Минобороны России сбили украинский самолетный беспилотник над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Он уточнил, что пострадавших в результате атаки нет.

Также средства противовоздушной обороны сбили почти 30 украинских беспилотников в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ за три часа подверглись шесть регионов, в том числе Московская область.

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