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Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 22:55

Силы ПВО ликвидировали дрон ВСУ, атаковавший Тульскую область

Миляев: ПВО сбила атаковавший Тульскую область БПЛА ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Подразделения ПВО Минобороны России сбили украинский самолетный беспилотник над Тульской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. Он уточнил, что пострадавших в результате атаки нет.

В результате падения обломков БПЛА повреждения получил припаркованный автомобиль. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — написал губернатор Тульской области.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА ВСУ в Курске загорелся частный дом. Врио губернатора региона Александр Хинштейн добавил, что при этом погиб 73-летний пенсионер. Хинштейн обещал оказать семье всю необходимую помощь.

До этого в Новороссийске зафиксировали попытку атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК), которую удалось успешно отразить. Момент уничтожения одного из БЭКов сняли на видео очевидцы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Также средства противовоздушной обороны сбили почти 30 украинских беспилотников в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ за три часа подверглись шесть регионов, в том числе Московская область.

Дмитрий Миляев
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