«Не могу без вас»: Яценко, Ребенок и другие о Юрии Морозе

Сегодня, 14 июля, на 69-м году жизни умер актер, режиссер и продюсер Юрий Мороз. По данным СМИ, последние полтора года он боролся с раком поджелудочной железы. По словам знакомых Мороза, режиссер оставил большой след в российском кинематографе. Каким его запомнили коллеги и друзья — в материале NEWS.ru.

«Юрий Павлович, я не могу без вас. Это большая потеря»

Актриса Александра Ребенок снималась в сериале «Содержанки-3», который режиссировал Юрий Мороз. Этот сезон сериала зрители называют одним из самых интересных и динамичных. Ребенок рассказала NEWS.ru, что Мороз состоялся как большой и невероятно успешный режиссер.

«Все мы его знаем и любим именно прежде всего как профессионала, большого профессионала, который работал. Если стояла его фамилия, это означало, что будет хороший проект, хорошее большое кино про людей прежде всего. Он не стремился за какими-то трендами и модой, ему всегда были интересны люди», — сказала актриса.

Ребенок вспомнила, что, когда они с мужем впервые оказались в гостях у Юрия Мороза, они почувствовали себя очень комфортно, как будто находились в кругу друзей и даже родственников.

«Он окружил нас такой заботой, теплом. Он ужасно любил сам готовить. Все это было так трогательно. Я поняла, что это человек с большим сердцем, помимо того что он профессионал, а обычно такие люди закрыты. И поэтому я поняла, почему у него так по-настоящему получаются эти истории про людей. Юрий Павлович, я не могу без вас. Это большая потеря», — сказала Александра.

Актриса также выразила соболезнования семье Мороза — дочери Дарье Мороз и жене Виктории Исаковой.

Александра Ребенок Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Потерял хорошего знакомого»

Кинокритик Давид Шнейдеров был знаком с Морозом с 1974 года, когда будущий режиссер учился в Школе-студии МХАТ на курсе у Виктора Монюкова. После этого они неоднократно виделись. Шнейдеров приглашал Мороза на свои эфиры в качестве участника. Также критик был знаком с первой женой кинодеятеля Мариной Левтовой, которая в 2000 году погибла в автокатастрофе, и его дочерью Дарьей.

«Юрка всегда был тонким, чувствующим, остро на все реагирующим человеком. Достаточно и его актерских работ — „Юность Петра“ и „Начало славных дел“ (историческая дилогия Сергея Герасимова. — NEWS.ru), — и его режиссерских работ — „Точка“ и сериал „Каменская“, чтобы сказать, что Юрий Мороз оставил след в кино и в моем личном сердце. Я потерял хорошего знакомого», — сказал Шнейдеров.

«Было ощущение, что Юрий Мороз никогда не видел ни одной проститутки»

Критик Александр Шпагин в разговоре с NEWS.ru назвал сериал «Каменская» Мороза началом новой волны проектов. «На прекрасном пятачке когда-то были замечательные сериалы. Этот пятачок составлял пять лет, там было очень много хороших сериалов, даже прекрасных шедевров», — сказал Шпагин.

Он отметил нетривиальный сюжетный ход сериала, когда Каменская из следователя превращается в жертву и в киносаге появились нотки Достоевского, причем сделано это было легко — с юмором и иронией. Дальше он от Юрия Мороза ждал исключительно удач.

«Я не могу сказать, что там были исключительно удачи, но, конечно, это были абсолютно профессиональные работы всегда. В „Братьях Карамазовых“ немножко подвело то, что он взял актеров второго эшелона типа Анатолия Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Нет, там должны быть, как у Достоевского, актеры первого эшелона. Это совершенно однозначно. Но все равно это была очень крепкая и приличная работа», — отметил критик.

Павел Деревянко (Смердяков) и Анатолий Белый (Иван Карамазов) в фильме «Братья Карамазовы» Фото: РИА Новости

Шпагин считает, что неправильно сравнивать «Угрюм-реку» с одноименным сериалом 1960-х. «Да тут позор галимый по сравнению с тем, что снял Мороз! Вы что, совсем? Хочется сказать: отмороженные люди! У вас все в прошлом было лучше? Вы глаза-то разуйте вообще! Как тут играют люди? Как это сделано по сравнению с тем сараем черным, где все переигрывают театрально?» — сказал Шпагин.

Он вспомнил, что в свое время у него были большие претензии к фильму «Точка». «Было полное ощущение, что Юрий Мороз никогда не видел ни одной проститутки. Вот такой дикий миф о проститутках, о несчастных жертвах. Таких очень много было фильмов в те годы, и он туда же. Но все равно это было сделано очень профессионально», — добавил Шпагин.

Также критик похвалил фильм Мороза «Лунатики». «Сейчас бы уже, я думаю, такое никто не запустил, потому что это именно было серьезное высказывание о нашей реальности, уже живущей по правилам СВО. Это, кстати, был такой единственный фильм. Причем, как всегда у Мороза, все очень корректно, все очень тонко, смотрибельно. И уж здесь точно совмещение элитарного и массового, потому что фильм скорее сделан по элитарным законам: с одной стороны — триллер, а с другой — без сюжета. Бессюжетный триллер. Большого успеха он не имел, но это очень заметная и интересная работа», — высказал мнение Шпагин.

«Работать с ним в „Угрюм-реке“ лично мне было интересно»

Актер Александр Яценко сыграл роль Ильи Петровича Сохатых — приказчика Петра в сериале Мороза «Угрюм-река». Эта роль стала одной из тех, которые прославили артиста.

«Прекрасный, замечательный режиссер, трогательный человек. Работать с ним в „Угрюм-реке“ лично мне было интересно и очень комфортно. Мои соболезнования родным и близким Юрия Павловича», — сказал Яценко.

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