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04 августа 2025 в 11:52

Стали известны причины смерти именитого режиссера Шенгелаи

Режиссер Долидзе заявила, что Эльдар Шенгелая умер из-за остановки сердца

Эльдар Шенгелая Эльдар Шенгелая Фото: РИА Новости

Грузинский кинорежиссер народный артист СССР Эльдар Шенгелая умер из-за остановки сердца, сообщила ТАСС его коллега Кети Долидзе, которая занимала должность художественного руководителя Театра киноактеров имени Михаила Туманишвили. С ее слов, мастер в последнее время испытывал серьезные проблемы со здоровьем.

Он в последнее время болел. Он уже был стар. Где-то год не появлялся на публике. Эльдар умер дома в Тбилиси. Остановилось сердце, — сказала Долидзе.

Ранее в возрасте 86 лет ушел из жизни американский музыкант Леонардо Хименес, известный под творческим псевдонимом Флако. Артист, прославившийся как автор песен и сольный исполнитель, сотрудничал с группой The Rolling Stones при создании их двадцатого студийного альбома Voodoo Lounge.

Также стало известно, что 4 августа в Государственном академическом театре имени Моссовета пройдет церемония прощания с народным артистом России Юрием Ереминым. Театральный режиссер и педагог скончался 1 августа на 82-м году жизни.

До этого появилась информация, что в Москве скончался князь Александр Трубецкой, представитель знаменитых дворянских фамилий Трубецких и Голицыных. 79-летний аристократ был доставлен в медицинское учреждение 24 июля с нарушениями дыхательной функции, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

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